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Тен Хаг скрывает детали травм игроков в секрете. У главного тренера на это есть две причины: одна из них связана с нидерландским обычаем

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Футбол Футбол

Тактика во всем.

Эрик тен Хаг предпочитает держать детали о травмах игроков в тайне. Он не распространяется ни о типах проблем, ни о времени возможного отсутствия.

Тренер «Манчестер Юнайтед», как правило, откровенно отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференциях, но, когда его спрашивают о доступности или отсутствии игроков, он отказывается раскрывать подробности, и этому правилу теперь следуют все в клубе, сообщает Лори Уитуэлл из The Athletic.

Этот подход частично связан с обычаем в Нидерландах, откуда Тен Хаг родом и где он провел большую часть своей профессиональной карьеры. Согласно местной традиции травмы футболистов считаются конфиденциальными с медицинской точки зрения, и только сам игрок может распространятся о прогнозах восстановления.

Но есть и более весомая причина для молчания. Тен Хаг хочет оставить соперников в неведении и не раскрывать слабые места своих игроков.

Например, когда Скотт Мактоминей отсутствовал в течение пяти недель в конце прошлого сезона, «Юнайтед» так и не подтвердил его травму. У полузащитника было повреждение лодыжки, и в клубе не хотели, чтобы футболисты противника пытались ударить его по больной ноге, когда он вернется в строй.

3 комментария

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Denis Dokuchaev
уважаемая анна, что у вас было по русскому языку? скрывает в секрете? может держит в секрете всё-таки?
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Denis Dokuchaev
Ответ Кирилл Дубасов
а ещё возможно он держит кого-то в декрете
вполне возможный вариант
+1
0
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Кирилл Дубасов
Ответ Denis Dokuchaev
уважаемая анна, что у вас было по русскому языку? скрывает в секрете? может держит в секрете всё-таки?
а ещё возможно он держит кого-то в декрете
0
0
0
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