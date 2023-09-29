Тен Хаг скрывает детали травм игроков в секрете. У главного тренера на это есть две причины: одна из них связана с нидерландским обычаем

Тактика во всем.

Эрик тен Хаг предпочитает держать детали о травмах игроков в тайне. Он не распространяется ни о типах проблем, ни о времени возможного отсутствия.

Тренер «Манчестер Юнайтед», как правило, откровенно отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференциях, но, когда его спрашивают о доступности или отсутствии игроков, он отказывается раскрывать подробности, и этому правилу теперь следуют все в клубе, сообщает Лори Уитуэлл из The Athletic.

Этот подход частично связан с обычаем в Нидерландах, откуда Тен Хаг родом и где он провел большую часть своей профессиональной карьеры. Согласно местной традиции травмы футболистов считаются конфиденциальными с медицинской точки зрения, и только сам игрок может распространятся о прогнозах восстановления.

Но есть и более весомая причина для молчания. Тен Хаг хочет оставить соперников в неведении и не раскрывать слабые места своих игроков.

Например, когда Скотт Мактоминей отсутствовал в течение пяти недель в конце прошлого сезона, «Юнайтед» так и не подтвердил его травму. У полузащитника было повреждение лодыжки, и в клубе не хотели, чтобы футболисты противника пытались ударить его по больной ноге, когда он вернется в строй.