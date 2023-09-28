После нашумевшей аварии Рэшфорд приобрел новое авто, чтобы больше не ездить за рулем. Внутри — настоящий рай 🤩
Кто от такого откажется?
Рэшфорд нашел шикарный способ для передвижения, чтобы в дальнейшем избежать аварий, как та, что произошла с ним на прошлой неделе.
The Sun сообщил, что нападающий «Юнайтед» приобрел микроавтобус Mercedes Vito Maybach за £180 000, которым будет управлять шофер, пока Маркус будет наслаждаться жизнью на заднем сиденье.
В новеньком авто Рэшфорда действительно есть все для полного удовольствия: в нем установлены 40-дюймовый телевизор, PlayStation, множество розеток и USB-портов, а также беспроводная зарядка для iPhone.
В довершение атмосферы потолок машины напоминает ночное небо, усыпанное сотнями мерцающих звезд, а на окнах установлены шторки для уединения.
И зачем ему теперь вообще садиться за руль?
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