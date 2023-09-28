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После нашумевшей аварии Рэшфорд приобрел новое авто, чтобы больше не ездить за рулем. Внутри — настоящий рай 🤩

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Кто от такого откажется?

Рэшфорд нашел шикарный способ для передвижения, чтобы в дальнейшем избежать аварий, как та, что произошла с ним на прошлой неделе.

The Sun сообщил, что нападающий «Юнайтед» приобрел микроавтобус Mercedes Vito Maybach за £180 000, которым будет управлять шофер, пока Маркус будет наслаждаться жизнью на заднем сиденье.

В новеньком авто Рэшфорда действительно есть все для полного удовольствия: в нем установлены 40-дюймовый телевизор, PlayStation, множество розеток и USB-портов, а также беспроводная зарядка для iPhone.

В довершение атмосферы потолок машины напоминает ночное небо, усыпанное сотнями мерцающих звезд, а на окнах установлены шторки для уединения.

И зачем ему теперь вообще садиться за руль?

9 комментариев

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Арман Мартиросян
Ответ kot_letova
Он на майбах за неделю зарабатывает?
Минимум на 2.
+4
0
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Red
Ответ #SharkTeam
Дожили, темненький пинатель мяча на недельную зарплату покупает премиум машину с водилой, чтобы тот его катал а сам пинатель мяча в приставку рубился
а кто из вас имея такую возможность не сделал бы тоже самое ? Мне интересно есть такие ?
+4
0
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kot_letova
Он на майбах за неделю зарабатывает?
+1
0
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Михаил Енилин
Ответ Syndycate
В кредит взял
Плойку
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FunyaFun
WestCoastCustoms одобряют такой салон. Но, возможно, нужно как пару телевизоров вместо окон…
0
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Syndycate
Ответ kot_letova
Он на майбах за неделю зарабатывает?
В кредит взял
0
0
0
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#SharkTeam
Ответ Red
а кто из вас имея такую возможность не сделал бы тоже самое ? Мне интересно есть такие ?
Я о другом. Просто например деду Рэшфорда в молодости бы сказать что у его внука такая ситуация будет и посмотреть реакцию
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