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🎉 «Все было ясно». Антони возвращается к тренировкам и может завтра сыграть за «МЮ». Тен Хаг подтвердил!

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Антони может завтра выйти на поле в матче против «Кристал Пэлас». «Манчестер Юнайтед» подтвердил возвращение игрока к тренировкам.

«Клуб сделал заявление, поэтому я ссылаюсь только на него.

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Там изначально все было ясно. Я не думаю, что эта история будет его отвлекать. Мы сосредоточимся на играх. Антони справится. Здесь больше нечего обсуждать», - заявил тен Хаг.

Напомним, что ранее нападающий обвинялся в домашнем насилии по отношению к своей девушке. Бразильские власти сняли все обвинения.

1 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Хорошая новость наконец то
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