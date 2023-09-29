🎉 «Все было ясно». Антони возвращается к тренировкам и может завтра сыграть за «МЮ». Тен Хаг подтвердил!
Антони может завтра выйти на поле в матче против «Кристал Пэлас». «Манчестер Юнайтед» подтвердил возвращение игрока к тренировкам.
«Клуб сделал заявление, поэтому я ссылаюсь только на него.
Там изначально все было ясно. Я не думаю, что эта история будет его отвлекать. Мы сосредоточимся на играх. Антони справится. Здесь больше нечего обсуждать», - заявил тен Хаг.
Напомним, что ранее нападающий обвинялся в домашнем насилии по отношению к своей девушке. Бразильские власти сняли все обвинения.
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