Антони покинул полицейский участок после пятичасового допроса по делу о нападении на свою бывшую Габриэлу Каваллин

Звезда «Манчестер Юнайтед» Антони был сфотографирован выходящим из полицейского участка после пяти часов допроса по поводу заявлений своей бывшей девушки о нападении.

Сообщается, что 23-летний парень добровольно отправился в полицейский участок, чтобы противостоять обвинениям, выдвинутым его бывшей возлюбленной Габриэлой Каваллин.

Вингер приземлился в аэропорту Манчестера в понедельник вечером, прилетев из Сан-Паулу, чтобы встретиться лицом к лицу с проблемой.

Антони связался с полицией Большого Манчестера и вызвался встретиться с ними для допроса.

Он намерен отрицать утверждения о том, что он напал на свою бывшую девушку Габриэлу, оставив ей порезанный палец и рану на голове.

Звезда «Манчестер Юнайтед» планирует передать свой телефон полицейским, чтобы помочь в расследовании, сообщает The Times.

Антони был замечен выходящим из своего дома в Хейл-Барнс, который является бывшим особняком Поля Погба, около 16:00. Затем, около 21:30, Антони видели выходящим из полицейского участка.

В июне он также был допрошен бразильскими полицейскими и получил разрешение уехать в Великобританию для сотрудничества с полицией Сан-Паулу.