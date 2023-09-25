Эрик Тен Хаг предпринял попытку поднять мрачное настроение, охватившее «Манчестер Юнайтед», организовав барбекю для своих игроков и их семей.

Сезон «Юнайтед» начался не лучшим образом: в первых шести матчах АПЛ команда одержала три победы и потерпела три поражения.

«Красные дьяволы» также проиграли мюнхенской «Баварии» свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

За пределами поля тоже много проблем – Джейдона Санчо исключили из основного состава за публичную ссору с тренером, а Антони взял отпуск из-за обвинений в жестоком обращении с женщинами. По-прежнему продолжаются споры по поводу Мейсона Гринвуда, а Маркусу Рэшфорду повезло избежать травм после того, как он попал в автокатастрофу на выходных.

Дела «Юнайтед» начали улучшаться после того, как в субботу они одержали победу над «Бернли» со счетом 1:0. А на следующий день Тен Хаг пригласил своих игроков и их семьи в Кэррингтон на особое барбекю. Для детей футболистов были подготовлены развлечения: аквагрим, анимация и даже надувной замок на тренировочной базе.

Вчера вечером «МЮ» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0), поэтому можно считать, что затея с барбекю удалась и футболисты сплотились.