Появляются все новые подробности аварии, в которую попал Маркус Рэшфорд после победы «красных дьяволов» над «Бернли» со счетом 1:0 в субботу. Вторым участником столкновения стала с 74-летней женщина.

Рэшфорд врезался на своем Rolls-Royce стоимостью 700 000 фунтов стерлингов в другой автомобиль, которым управляла 74-летняя женщина.

Маркус немедленно проверил самочувствие пожилой женщины после аварии. Оба не пострадали, но последняя была шокирована произошедшим.

Женщина не пожелала, чтобы ее доставили в больницу после аварии. Источник, которого цитирует The Sun, рассказал об инциденте:

«Женщина ехала домой после того, как посидела со своей внучкой. Она осторожный и внимательный водитель, особенно во время дождя, как в тот вечер. В результате удара сработали подушки безопасности. Потерпевшая была потрясена и растеряна. Она не футбольная фанатка и понятия не имела, кто такой Маркус Рэшфорд».

«Современные транспортные средства невероятно прочны, и это защитило Маркуса. Он вышел из машины без посторонней помощи, и первым делом убедился, что женщина не пострадала», - добавляет источник.

К счастью, никто не пострадал.