United Tweets
Блог

74-летняя женщина была потрясена после аварии с участием Маркуса Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Появляются все новые подробности аварии, в которую попал Маркус Рэшфорд после победы «красных дьяволов» над «Бернли» со счетом 1:0 в субботу. Вторым участником столкновения стала с 74-летней женщина.

Рэшфорд врезался на своем Rolls-Royce стоимостью 700 000 фунтов стерлингов в другой автомобиль, которым управляла 74-летняя женщина.

Маркус немедленно проверил самочувствие пожилой женщины после аварии. Оба не пострадали, но последняя была шокирована произошедшим.

Женщина не пожелала, чтобы ее доставили в больницу после аварии. Источник, которого цитирует The Sun, рассказал об инциденте:

 «Женщина ехала домой после того, как посидела со своей внучкой. Она осторожный и внимательный водитель, особенно во время дождя, как в тот вечер. В результате удара сработали подушки безопасности. Потерпевшая была потрясена и растеряна. Она не футбольная фанатка и понятия не имела, кто такой Маркус Рэшфорд».

«Современные транспортные средства невероятно прочны, и это защитило Маркуса. Он вышел из машины без посторонней помощи, и первым делом убедился, что женщина не пострадала», - добавляет источник.

К счастью, никто не пострадал.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Здоровья Rolls-Royce!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий