Эрик тен Хаг сказал, что Анибаль Межбри проделал «отличную работу», отыграв полные 90 минут в победном матче над «Бернли» со счетом 1:0 в субботу вечером.

О череде травм, из-за которых Межбри вышел в стартовом составе, Тен Хаг сказал: "Конечно, это вызывает беспокойство.

Они не привыкли играть вместе. Как Анибаль, который проделал отличную работу. Надеюсь, это придаст нам уверенности. Это только одна победа. Следующая игра - во вторник".