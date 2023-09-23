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Тен Хаг назвал игрока «Манчестер Юнайтед», который «отлично справился» с «Бернли»

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Эрик тен Хаг сказал, что Анибаль Межбри проделал «отличную работу», отыграв полные 90 минут в победном матче над «Бернли» со счетом 1:0 в субботу вечером.

О череде травм, из-за которых Межбри вышел в стартовом составе, Тен Хаг сказал: "Конечно, это вызывает беспокойство. 

Они не привыкли играть вместе. Как Анибаль, который проделал отличную работу. Надеюсь, это придаст нам уверенности. Это только одна победа. Следующая игра - во вторник".

 

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