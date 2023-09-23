Антони «требовал просмотреть» телефон своей бывшей подруги, чтобы проверить ее сообщения, пока он был на матче со сборной Бразилии, утверждает ее бывший водитель.

Сандро Оливейра, работавший шофером у Габриэлы Каваллин в Сан-Паулу, как утверждается, подтвердил обвинения сторону Антони по отношению к его девушке.

22-летняя девушка заявила, что звезда «Манчестер Юнайтед» нападал на нее на протяжении двух лет их отношений. Антони отверг обвинения и поклялся очистить свое имя. Шокирующие заявления привели к расследованию в Манчестере и Сан-Паулу.

В среду бывший водитель Габриэлы был допрошен полицией в рамках бразильского расследования и заявил, что встречался со звездой футбола трижды, первый раз – в ноябре 2021 года.

Он вспомнил, что в один из таких случаев девушка попросила его встретить Антони из аэропорта после международного матча, сообщает Extra. По его словам, тогда вингер настоял на том, чтобы проверить сообщения Габриэлы на ее телефоне – чтобы узнать, с кем она разговаривала после того, как сядет в машину.

Оливейра вспомнил еще один случай: он получил сообщение «SOS» от Габриэлы, когда она находилась в роскошных апартаментах в окрестностях Сан-Паулу. Водитель рассказал полиции, что Габриэла сказала ему: «Антони меня бьет».

Как сообщается, Антони позвонил ему вскоре после того, как он прибыл в этот район, и сказал: «Сандро, приезжай и забери ее, пока я ничего не сделал».

Сандро также рассказал полицейским, что лицо и левая рука Габриэлы были «очень красными». Предполагается, что нападение произошло, когда Габриэла была беременна ребенком от Антони, но потом она потеряла ребенка.

Полицейские смогут просмотреть чаты бывшей пары после того, как Габриэла добровольно отдала свой телефон на экспертизу.

Антони также обвиняется в домашнем насилии со стороны Ингрид Лана, которая утверждает, что он толкнул ее к стене в Манчестере в сентябре прошлого года.

Третья предполагаемая жертва заявила, что после нападения Антони ей потребовалось лечение в больнице, однако в начале этой недели она отозвала свое дело.