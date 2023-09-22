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Тен Хаг обвинен в наличии «любимчиков» в составе «Манчестер Юнайтед»

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Как сообщает talkSPORT, в раздевалке «Манчестер Юнайтед» произошел огромный раскол из-за обращения Эрика тен Хага с Джейдоном Санчо.

Сообщается, что некоторые игроки не согласны с решением тренера удалить нападающего, который «отказался» извиняться.

Они также «устают» от постоянной критики Тен Хага, когда они не соответствуют его стандартам.

Это еще не все: некоторые игроки считают, что у Эрика есть фавориты в команде, поскольку он их не так сильно критикует.

Благодаря трем поражениям подряд, также есть сомнения в его тактике и подходе к проведению замен.

 

1 комментарий

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8Scholes8
думал под текстом будет фотка Антони...
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