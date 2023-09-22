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😰 «Это зависит от него». Тен Хаг не гарантирует, что Санчо когда-нибудь сыграет за «МЮ»

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Эрик тен Хаг прокомментировал развитие ситуации с Джейдоном Санчо.

«Будет ли Санчо когда-нибудь снова играть за «Манчестер Юнайтед»? Это зависит от него.

Мы готовимся к матчу с «Бернли» - это наша цель. Его не будет в составе.

Erik ten Hag unsure if he will ever pick Jadon Sancho for Manchester United | Manchester United | The Guardian

Это мой второй год в клубе. Я понимаю, что не всегда все идет по плану и могут появиться проблемы, но мы становимся от этого только сильнее», - заявил голландский наставник.

Напомним, что по информации британских СМИ Джейдон Санчо не вернется в состав «МЮ» до тех пор, пока публично не извинится перед Эриком тен Хагом.

3 комментария

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bayyafberkerim@gmail.com
Ответ Имя Фамилия
Вариант, что начальник обычный самодур, ты видимо даже не рассматриваешь.
Этот самадур привоз мю награду за целлых 5 лет не было титула
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Nariman Muradov
я не понимаю этих футболистов некоторых, таких как Поль Погба, Санчо и похожие на них, вы что покозали что то удевительное и стабильность? вас вотом по не понятном причинам тренер не пускал к играм и к составу? вы не играете так как хочет увидеть тренер и болелщики, вени себя, ващ босс это тренер а ваша работа играть футбол. Плого архитектора или инжинера тоже уволят или еще что, вас что надо баловать!? вы получаете разы больше чем архитектор или стройщики небоскреб Бурш Халифа. извинись давай и играй как Дортмунде!!!
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Имя Фамилия
Ответ Nariman Muradov
я не понимаю этих футболистов некоторых, таких как Поль Погба, Санчо и похожие на них, вы что покозали что то удевительное и стабильность? вас вотом по не понятном причинам тренер не пускал к играм и к составу? вы не играете так как хочет увидеть тренер и болелщики, вени себя, ващ босс это тренер а ваша работа играть футбол. Плого архитектора или инжинера тоже уволят или еще что, вас что надо баловать!? вы получаете разы больше чем архитектор или стройщики небоскреб Бурш Халифа. извинись давай и играй как Дортмунде!!!
Вариант, что начальник обычный самодур, ты видимо даже не рассматриваешь.
+1
-1
0
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