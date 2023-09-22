Эрик тен Хаг прокомментировал развитие ситуации с Джейдоном Санчо.

«Будет ли Санчо когда-нибудь снова играть за «Манчестер Юнайтед»? Это зависит от него.

Мы готовимся к матчу с «Бернли» - это наша цель. Его не будет в составе.

Это мой второй год в клубе. Я понимаю, что не всегда все идет по плану и могут появиться проблемы, но мы становимся от этого только сильнее», - заявил голландский наставник.

Напомним, что по информации британских СМИ Джейдон Санчо не вернется в состав «МЮ» до тех пор, пока публично не извинится перед Эриком тен Хагом.