«Он забил два гола»: Тен Хаг защищает Каземиро от критики
Каземиро был далек от своих лучших результатов: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» со счетом 3–4 в Лиге чемпионов.
Однако полузащитник оформил дубль, что сократило дефицит голов «красных дьяволов».
Каземиро также был тенью своего прежнего «я» в поражении от «Брайтона». И Эрик тен Хаг защитил бразильца от недавней критики, помогая ему восстановиться после трудного периода.
Выступая после игры с «Баварией», Тен Хаг сказал: «Нужно проявлять лидерство в те моменты, когда у команды бывают трудные моменты, сложные ситуации.
Это Каземиро. В итоге он забил два гола».
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