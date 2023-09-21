Каземиро был далек от своих лучших результатов: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» со счетом 3–4 в Лиге чемпионов.

Однако полузащитник оформил дубль, что сократило дефицит голов «красных дьяволов».

Каземиро также был тенью своего прежнего «я» в поражении от «Брайтона». И Эрик тен Хаг защитил бразильца от недавней критики, помогая ему восстановиться после трудного периода.

Выступая после игры с «Баварией», Тен Хаг сказал: «Нужно проявлять лидерство в те моменты, когда у команды бывают трудные моменты, сложные ситуации.

Это Каземиро. В итоге он забил два гола».