«Ман Юнайтед» начал свой худший сезон с 1989 года, и поражение в матче с «Брайтоном» только усугубило ситуацию, а список травмированных пополнил Аарон Ван-Биссака.

В среду вечером «МЮ» принимает мюнхенскую «Баварию» в Лиге чемпионов, и это еще больше увеличит нагрузку на команду Эрика тен Хага.

Чтобы перечислить вещи, которые, вероятно, доставляют Тен Хагу головную боль, начнем с самого главного:

1) Травмы. В настоящее время у «Юнайтед» травмированы 10 игроков, а Амрабат, Майну и Шоу еще не начали свой сезон.

2) Сплоченность раздевалки. Тен Хаг принимает сложные решения. Трудные решения часто приводят к тому, что люди, не получившие от них пользы, остаются недовольными.

Так было с Джейдоном Санчо и, похоже, сейчас происходит с Харри Магуайром. Если в раздевалке есть недовольные игроки, то именно Тен Хаг должен поддерживать дисциплину и порядок в раздевалке, а также поддерживать моральный дух, одновременно справляясь с внешним давлением со стороны болельщиков и СМИ.

Кроме того, проблема с Антони создает аналогичное давление на Тен Хага в связи с тем, что на поле не выходят его любимые игроки.

3) Ненадежная оборона. Хотя это и связано с количеством травм, «МЮ» допускает очень много моментов в своей штрафной.

4) Неопределенность в отношении владельцев клуба. Темная туча, нависшая над «Олд Траффорд» в лице Глейзеров, все еще висит над легендарным стадионом (часто проливаясь дождем через протекающие крыши). И если вопрос о покупке клуба не будет решен, Тен Хаг будет вынужден продолжать работать в условиях неопределенности в предстоящих трансферных окнах.