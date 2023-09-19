У «МЮ» – много проблем, у Тен Хага – 4 головные боли. Одну из них вы точно знаете
«Ман Юнайтед» начал свой худший сезон с 1989 года, и поражение в матче с «Брайтоном» только усугубило ситуацию, а список травмированных пополнил Аарон Ван-Биссака.
В среду вечером «МЮ» принимает мюнхенскую «Баварию» в Лиге чемпионов, и это еще больше увеличит нагрузку на команду Эрика тен Хага.
Чтобы перечислить вещи, которые, вероятно, доставляют Тен Хагу головную боль, начнем с самого главного:
1) Травмы. В настоящее время у «Юнайтед» травмированы 10 игроков, а Амрабат, Майну и Шоу еще не начали свой сезон.
2) Сплоченность раздевалки. Тен Хаг принимает сложные решения. Трудные решения часто приводят к тому, что люди, не получившие от них пользы, остаются недовольными.
Так было с Джейдоном Санчо и, похоже, сейчас происходит с Харри Магуайром. Если в раздевалке есть недовольные игроки, то именно Тен Хаг должен поддерживать дисциплину и порядок в раздевалке, а также поддерживать моральный дух, одновременно справляясь с внешним давлением со стороны болельщиков и СМИ.
Кроме того, проблема с Антони создает аналогичное давление на Тен Хага в связи с тем, что на поле не выходят его любимые игроки.
3) Ненадежная оборона. Хотя это и связано с количеством травм, «МЮ» допускает очень много моментов в своей штрафной.
4) Неопределенность в отношении владельцев клуба. Темная туча, нависшая над «Олд Траффорд» в лице Глейзеров, все еще висит над легендарным стадионом (часто проливаясь дождем через протекающие крыши). И если вопрос о покупке клуба не будет решен, Тен Хаг будет вынужден продолжать работать в условиях неопределенности в предстоящих трансферных окнах.
Звезды, как бы их не хейтили за доходы, решают в сложные моменты. Они могут выигрывать матчи. Они могут пешком весь матч ходить, а потом бац, и гол. Либо весь матч держать на кончиках пальцев. Без звезд сейчас ни одна команда даже близко не имеет шансов выиграть топ лигу или ЛЧ. Это всем очевидно, кроме Тен Хага, который только сейчас видимо это начал понимать