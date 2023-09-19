United Tweets
Блог

У «МЮ» – много проблем, у Тен Хага – 4 головные боли. Одну из них вы точно знаете

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

«Ман Юнайтед» начал свой худший сезон с 1989 года, и поражение в матче с «Брайтоном» только усугубило ситуацию, а список травмированных пополнил Аарон Ван-Биссака.

В среду вечером «МЮ» принимает мюнхенскую «Баварию» в Лиге чемпионов, и это еще больше увеличит нагрузку на команду Эрика тен Хага.

4 biggest headaches for Ten Hag right now – one is Sancho

Чтобы перечислить вещи, которые, вероятно, доставляют Тен Хагу головную боль, начнем с самого главного:

1) Травмы. В настоящее время у «Юнайтед» травмированы 10 игроков, а Амрабат, Майну и Шоу еще не начали свой сезон.

2) Сплоченность раздевалки. Тен Хаг принимает сложные решения. Трудные решения часто приводят к тому, что люди, не получившие от них пользы, остаются недовольными.

Так было с Джейдоном Санчо и, похоже, сейчас происходит с Харри Магуайром. Если в раздевалке есть недовольные игроки, то именно Тен Хаг должен поддерживать дисциплину и порядок в раздевалке, а также поддерживать моральный дух, одновременно справляясь с внешним давлением со стороны болельщиков и СМИ.

Кроме того, проблема с Антони создает аналогичное давление на Тен Хага в связи с тем, что на поле не выходят его любимые игроки.

3) Ненадежная оборона. Хотя это и связано с количеством травм, «МЮ» допускает очень много моментов в своей штрафной.

4) Неопределенность в отношении владельцев клуба. Темная туча, нависшая над «Олд Траффорд» в лице Глейзеров, все еще висит над легендарным стадионом (часто проливаясь дождем через протекающие крыши). И если вопрос о покупке клуба не будет решен, Тен Хаг будет вынужден продолжать работать в условиях неопределенности в предстоящих трансферных окнах.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spail
Ответ Тюменский медвежонок
на самом деле Манчестер Юнайтед сильно повезло что нынче Баварию тренирует физрук Тухель и максимум что мы увидим это победу немцев со счетом 0-1, потому что они трусливо будут при Тухеле прижиматься к воротам обороняя счет 0-1, будь тренером условный Нагельсман то завтра было бы избиение на Олд Траффорд
Ну условный Нагельсманн получал от Оле пятерку. Не в Баварии, конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ашот Оганесян
Ответ Тюменский медвежонок
на самом деле Манчестер Юнайтед сильно повезло что нынче Баварию тренирует физрук Тухель и максимум что мы увидим это победу немцев со счетом 0-1, потому что они трусливо будут при Тухеле прижиматься к воротам обороняя счет 0-1, будь тренером условный Нагельсман то завтра было бы избиение на Олд Траффорд
завтра матч в Мюнхене,а не на олд траффорде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Как неопределенность в отношении владельцев влияет на конкретный матч? Можно подумать, их завтра в шахты угоняют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
на самом деле Манчестер Юнайтед сильно повезло что нынче Баварию тренирует физрук Тухель и максимум что мы увидим это победу немцев со счетом 0-1, потому что они трусливо будут при Тухеле прижиматься к воротам обороняя счет 0-1, будь тренером условный Нагельсман то завтра было бы избиение на Олд Траффорд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fonbaron
Тен Хаг и не заслуживает снисхождения. Токсичный тренер, зачем-то унижал легенду клуба Роналду, который при всем величии еще был и третьим голеадором в АПл в прошлом сезоне, уступив чуть-чуть Салаху и Мину. Потом Де Хеа. Потом Санчо. Окружил себя голандскими любимчиками. А ведь по сути ничего еще не выигрывал. И вообще опыта в топ лигах не имел. Не умеешь работать со звездами, ну не ломай хотя бы.
Звезды, как бы их не хейтили за доходы, решают в сложные моменты. Они могут выигрывать матчи. Они могут пешком весь матч ходить, а потом бац, и гол. Либо весь матч держать на кончиках пальцев. Без звезд сейчас ни одна команда даже близко не имеет шансов выиграть топ лигу или ЛЧ. Это всем очевидно, кроме Тен Хага, который только сейчас видимо это начал понимать
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ Spail
Ну условный Нагельсманн получал от Оле пятерку. Не в Баварии, конечно
Так и в МЮ сейчас не рыбак, у которого оборона не была проходным двором. При этом тот же Нагельсманн в одном из двух матчей всё так тоже за Ляйпциг Уле отоварил, так что по итогу там ничья вышла. Юлиан с Баварией бы тен Хага размазал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий