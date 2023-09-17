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После поражения от «Брайтона» Магуайр первым покинул стадион. Болельщики не оценили этот жест

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Болельщики нашли еще один повод для критики.

В субботу «Юнайтед» проиграл на «Олд Траффорд» «Брайтону» со счетом 3:1. Экс-капитан клуба Харри Магуайр всю игру просидел на скамейке запасных.

По данным Football Insider, защитник покинул пределы стадиона всего через 15 минут после окончания матча.

Это вызвало спекуляции среди болельщиков. Хотя нет никаких признаков того, что он пропустил послематчевое разбирательство в раздевалке, проводимое руководством команды, его ранний уход вызвал сомнения в его приверженности команде.

Это произошло в момент, когда Магуайр стал далеко не первым выбором Эрика тен Хага на позицию центрального защитника. При этом в сборной Харри до сих пор выполняет одну из ключевых ролей.

Последний раз за «Юнайтед» Харри Магуайр сыграл до международного перерыва. Он вышел на 23 минуты проигранного «Арсеналу» (3:1) матча.

2 комментария

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AsperChelsea
Ему что теперь уходить со скамейки, когда последний болельщик со стадиона уйдёт?
+8
0
+8
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Alimosha
В этом клубе как прицепятся к одному ,не отвяжутся пока не заклюют
+6
0
+6
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