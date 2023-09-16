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«МЮ» уже на девять очков отстает от «Сити»: таблица Премьер-лиги после матча с «Брайтоном»

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«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд – разочаровывающее поражение от «Брайтона» со счетом 3:1.

В результате им не удалось вернуться в верхнюю половину таблицы Премьер-лиги, и на данный момент они находятся на 13-м месте. 

Что еще хуже, «Манчестер Сити» выиграл пятую игру подряд и уже на девять очков опережает «красных дьяволов» в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» отстает в таблице от таких клубов, как «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Ноттингем Форест».

Потенциально они могут опуститься на 14-е место в конце пятой игровой недели, выиграв всего две из своих первых пяти игр в лиге.

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