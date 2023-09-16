9 комментариев

Уверенность в процессе.

«Манчестер Юнайтед» потерпел тяжелое поражение от «Брайтона» со счетом 1:3 на «Олд Траффорд». В этом матче Эрик тен Хаг испробовал новую систему 4-4-2, где полузащита располагалась в форме ромба.

После окончания игры журналисты спросили главного тренера, считает ли он свой эксперимент удачным, на что голландец ответил:

«Сработала ли новая тактика? Безусловно. Первые 20 минут были очень хорошими. Мы должны придерживаться плана, потому что он сработал хорошо. У нас было немало моментов.

Мы должны проанализировать этот матч и посмотреть, что нам нужно улучшить, а затем начать думать о следующем матче».

«Красные дьяволы» действительно выглядели хорошо в начале матча, но «Брайтон» это не остановило. В дополнение, пожалуй, стоит отметить, что эксперименты тен Хага обусловлены не только его желанием, но и серьезными потерями в команде — целых 11 игроков недоступны для выступлений, кто из-за травм, а кто из-за отстранений.

Матч с «чайками» завершился для манкунианцев безрадостно, но Эрик видит поводы для оптимизма. Вполне вероятно, что, как и в прошлом сезоне, «дьяволы», оттолкнувшись от дна, быстро поднимутся наверх.