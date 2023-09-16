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«Новая тактика безусловно сработала». Эрик тен Хаг считает, что в поражении от «Брайтона» были положительные моменты

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Уверенность в процессе.

«Манчестер Юнайтед» потерпел тяжелое поражение от «Брайтона» со счетом 1:3 на «Олд Траффорд». В этом матче Эрик тен Хаг испробовал новую систему 4-4-2, где полузащита располагалась в форме ромба. 

После окончания игры журналисты спросили главного тренера, считает ли он свой эксперимент удачным, на что голландец ответил:

«Сработала ли новая тактика? Безусловно. Первые 20 минут были очень хорошими. Мы должны придерживаться плана, потому что он сработал хорошо. У нас было немало моментов.

Мы должны проанализировать этот матч и посмотреть, что нам нужно улучшить, а затем начать думать о следующем матче».

«Красные дьяволы» действительно выглядели хорошо в начале матча, но «Брайтон» это не остановило. В дополнение, пожалуй, стоит отметить, что эксперименты тен Хага обусловлены не только его желанием, но и серьезными потерями в команде — целых 11 игроков недоступны для выступлений, кто из-за травм, а кто из-за отстранений.

Матч с «чайками» завершился для манкунианцев безрадостно, но Эрик видит поводы для оптимизма. Вполне вероятно, что, как и в прошлом сезоне, «дьяволы», оттолкнувшись от дна, быстро поднимутся наверх.

9 комментариев

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Джон Харпер
Защитники Seven Хаага,Ваше время пришло!
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Джон Харпер
Вот он истинный голландский футбол.7 Хааг носитель нового прогрессивного стиля игры.Дайте ему заработать!
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Доктор Кто
На фото какой-то самодур!! Вот честно!
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Джон Харпер
Рашфорд будет мстить лысому за друга,каким бы он не был Маркус тащит клуб.Нужно быть полным голландцем чтобы сливать его друга.
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тамбовский волк1
самый положительный момент это счет
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Александр Никитин
Ответ Доктор Кто
На фото какой-то самодур!! Вот честно!
а по поступкам не видно с первого дня в МЮ? только по фото?
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red hikkikomori
Ответ Джон Харпер
Защитники Seven Хаага,Ваше время пришло!
Ещё рано, они завтра вылезут со своим предводителем "Lavinka" )
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Александр Никитин
Ответ Джон Харпер
Вот он истинный голландский футбол.7 Хааг носитель нового прогрессивного стиля игры.Дайте ему заработать!
скоро его рокируют с абоскалем. неизвестно еще кто на повышение пойдет по деньгам
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