Тен Хага прямо спросили, находится ли «МЮ» в кризисе: «Мы это изменим»
Эрика тен Хага прямо спросили, считает ли он, что «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в «кризисе» после поражения в трех из первых пяти игр Премьер-лиги в этом сезоне.
Он ответил: «Нет, но нам нужно злиться на себя.
Мы это изменим. Мы хорошо начали, мы создали моменты, нам нужно лучше справляться с пропущенными голами».
«Определенно, проигрыш в 3 из 5 первых пяти матчей меня беспокоит, но мне также нужно посмотреть, как мы играем».
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