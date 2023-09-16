Эрика тен Хага прямо спросили, считает ли он, что «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в «кризисе» после поражения в трех из первых пяти игр Премьер-лиги в этом сезоне.

Он ответил: «Нет, но нам нужно злиться на себя.

Мы это изменим. Мы хорошо начали, мы создали моменты, нам нужно лучше справляться с пропущенными голами».

«Определенно, проигрыш в 3 из 5 первых пяти матчей меня беспокоит, но мне также нужно посмотреть, как мы играем».