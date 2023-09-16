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Тен Хага прямо спросили, находится ли «МЮ» в кризисе: «Мы это изменим»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Эрика тен Хага прямо спросили, считает ли он, что «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в «кризисе» после поражения в трех из первых пяти игр Премьер-лиги в этом сезоне.

Он ответил: «Нет, но нам нужно злиться на себя.

Мы это изменим. Мы хорошо начали, мы создали моменты, нам нужно лучше справляться с пропущенными голами».

«Определенно, проигрыш в 3 из 5 первых пяти матчей меня беспокоит, но мне также нужно посмотреть, как мы играем».

 

6 комментариев

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Роман
По его мемасу видно что физрук)
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Answer1
Игра была полный отстой, это стоит признать, но также держим в уме, что по тем или иным причинам недоступны были почти 10 человек основы и ближайшего резерва, это дает хоть какую-то надежду, что исправить ситуацию можно. Хочется в это верить, хоть и сложно…
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Soatali Daliev
Когда мне говорят что МЮ команда средняк, меня очень злит, но я сегодня убедился что команда за который я болею как аутсайдер это уже привычно
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Eclatsport
Это не просто ппц Это катастрофа. Нахр физрука.
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Валерий Фолин
Ответ Сергей Бодякин
Опять скажет игроки не выполнили мои установки, у него по-другому не бывает. Всё виноваты, кроме него.
Похоже лысому дадут пару матчей АПЛ на исправление или уволят. Мю не играет ни во что. Впечатление что игроков купили вчера и поставили в одну команду. Печаль полная. Браитон продырявел Хаага
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