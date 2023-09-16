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«МЮ» впервые в истории АПЛ проиграл 3/5 матчей на старте сезона. Это первое поражение дома за 20 игр

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«Манчестер Юнайтед» терпит второе подряд поражение в АПЛ – от «Брайтона» дома.

Немного печальной статистики:

«МЮ» впервые в истории АПЛ проиграл 3/5 матчей на старте сезона.

«Брайтон» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию «МЮ» на «Олд Траффорд».

Следующий матч – 20 сентября против «Баварии».

6 комментариев

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Ложный Латераль
"Хейтеры, что с лицом?"

Этот коммент наверное был заготовлен почти всеми фанатами тен Хага) Но получилось как и должно было случится. И это еще цветочки, ягодки будут ближе к декабрю)
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Тюменский медвежонок
Ответ Ложный Латераль
"Хейтеры, что с лицом?" Этот коммент наверное был заготовлен почти всеми фанатами тен Хага) Но получилось как и должно было случится. И это еще цветочки, ягодки будут ближе к декабрю)
скорее всего зимой уже будет прощаться, но есть ОГРОМНАЯ проблема помимо самого тренера который поплыл... это кто будет разбирать весь этот "шлак" в составе который накупил тен Хаг? я даже представить не могу тренера который может спасти ситуацию имея такой бездарный состав
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Muni Klar
это тоже самое что и второй сезон Сульшера где они полностью провалили уже с начало сезона, ещё в предсезонке было видно что игры у команды нет, хоть там антони, маунт, анана и всякие посмещище, надеялись на хейлунда а ему никто так и точно в ногу пас отдать не смог либо очень плозо обрабатывал, и Рэшфорд должен научиться пасы отдавать, он отдает пасы когда у него не остается варианта обыгрывать соперника, а соперник у него сегодня был ноунейм ван хеке который молодой и первый сезон проводит в Апл
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Ложный Латераль
Ответ Тюменский медвежонок
скорее всего зимой уже будет прощаться, но есть ОГРОМНАЯ проблема помимо самого тренера который поплыл... это кто будет разбирать весь этот "шлак" в составе который накупил тен Хаг? я даже представить не могу тренера который может спасти ситуацию имея такой бездарный состав
Согласен
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TravenS
Ответ Тюменский медвежонок
скорее всего зимой уже будет прощаться, но есть ОГРОМНАЯ проблема помимо самого тренера который поплыл... это кто будет разбирать весь этот "шлак" в составе который накупил тен Хаг? я даже представить не могу тренера который может спасти ситуацию имея такой бездарный состав
Спасти можно любой состав, как и превратить в нечто плохое) всё зависит от тренера
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