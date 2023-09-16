«МЮ» впервые в истории АПЛ проиграл 3/5 матчей на старте сезона. Это первое поражение дома за 20 игр
«Манчестер Юнайтед» терпит второе подряд поражение в АПЛ – от «Брайтона» дома.
Немного печальной статистики:
«МЮ» впервые в истории АПЛ проиграл 3/5 матчей на старте сезона.
«Брайтон» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию «МЮ» на «Олд Траффорд».
Следующий матч – 20 сентября против «Баварии».
Этот коммент наверное был заготовлен почти всеми фанатами тен Хага) Но получилось как и должно было случится. И это еще цветочки, ягодки будут ближе к декабрю)