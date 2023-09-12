Рио Фердинанд поспорил с главным фанатом Роналду, нужно ли болельщикам португальца ненавидеть Месси
Рио продемонстрировал завидную адекватность.
Бывший защитник «МЮ» неожиданно заглянул с американскому блогеру по прозвищу «Скорость» (Speed), известному своей маниакальной любовью к Криштиану Роналду.
Разумеется все дошло до спорах, о том кто главный GOAT
Рио Фердинанд: «Могу ли я любить и Криштиану, и Месси одновременно?»
Скорость: «Нет».
Рио: «Криштиану сказал, что его можно любить и при этом необязательно ненавидеть Месси».
Speed: «Он этого не говорил!»
Рио: «Он сказал это несколько дней назад…»
Скорость: «Где?»
Рио: «Разве ты этого не видел? Сейчас я найду это видео и включу тебе».
Speed: «Он ничего не говорит о Месси».
Рио: «Он сказал, послушай» (дает посмотреть видео)
Speed: «Итак, Роналду только что сказал мне не ненавидеть Месси, он сказал мне не ненавидеть его, чувак!»
Рио: «На этом уровне нужно уважать и ценить величие».
Speed: «Нет».
Нет ребятушки, выигранный Чемпионат Мира, только у Месси.
Играет роль фаната одного и хейтера другого. На деле рубит деньги на комфортную жизнь)
Хотя да, есть, но их трое Месси, Пеле и Марадона.
Как то нелепо уже смотрятся попытки притянуть роналду к Чемпиону Мира и обладателю 8 ЗМ.
Судя по кэфам это уже данность.
Они отдельная каста, короли эпох, Чемпионы Мира.
Меня забавляет эта фишка фан базы роналду про двух величайших.
Им самим не обломно такое писать?
После 18.12.2022 у Лео нет конкурентов.