Рио продемонстрировал завидную адекватность.

Бывший защитник «МЮ» неожиданно заглянул с американскому блогеру по прозвищу «Скорость» (Speed), известному своей маниакальной любовью к Криштиану Роналду.

Разумеется все дошло до спорах, о том кто главный GOAT

Рио Фердинанд: «Могу ли я любить и Криштиану, и Месси одновременно?»

Скорость: «Нет».

Рио: «Криштиану сказал, что его можно любить и при этом необязательно ненавидеть Месси».

Speed: «Он этого не говорил!»

Рио: «Он сказал это несколько дней назад…»

Скорость: «Где?»

Рио: «Разве ты этого не видел? Сейчас я найду это видео и включу тебе».

Speed: «Он ничего не говорит о Месси».

Рио: «Он сказал, послушай» (дает посмотреть видео)

Speed: «Итак, Роналду только что сказал мне не ненавидеть Месси, он сказал мне не ненавидеть его, чувак!»

Рио: «На этом уровне нужно уважать и ценить величие».

Speed: «Нет».