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Рио Фердинанд поспорил с главным фанатом Роналду, нужно ли болельщикам португальца ненавидеть Месси

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Рио продемонстрировал завидную адекватность.

Бывший защитник «МЮ» неожиданно заглянул с американскому блогеру по прозвищу «Скорость» (Speed), известному своей маниакальной любовью к Криштиану Роналду.

Разумеется все дошло до спорах, о том кто главный GOAT

Рио Фердинанд: «Могу ли я любить и Криштиану, и Месси одновременно?»

Скорость: «Нет».

Рио: «Криштиану сказал, что его можно любить и при этом необязательно ненавидеть Месси».

Speed: «Он этого не говорил!»

Рио: «Он сказал это несколько дней назад…»

Скорость: «Где?»

Рио: «Разве ты этого не видел? Сейчас я найду это видео и включу тебе».

Speed: «Он ничего не говорит о Месси».

Рио: «Он сказал, послушай» (дает посмотреть видео)

Speed: «Итак, Роналду только что сказал мне не ненавидеть Месси, он сказал мне не ненавидеть его, чувак!»

Рио: «На этом уровне нужно уважать и ценить величие».

Speed: «Нет».

5 комментариев

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AchilleZm
Ответ Domian
Нет двух величайших) Хотя да, есть, но их трое Месси, Пеле и Марадона. Как то нелепо уже смотрятся попытки притянуть роналду к Чемпиону Мира и обладателю 8 ЗМ. Судя по кэфам это уже данность.
особенно весело, когда они начинают считать их призы вместе: "У них на двоих 1 ЧМ, 12 ЗМ"...
Нет ребятушки, выигранный Чемпионат Мира, только у Месси.
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Domian
Этому парню все равно и на Месси и на кринжа, он зарабатывает бабло и все.
Играет роль фаната одного и хейтера другого. На деле рубит деньги на комфортную жизнь)
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Domian
Ответ Дима Костылев
Рио всегда был адекватен! С уважением ко всем относился всегда!!! Пока время есть, буду наслаждаться игрой двух величайших💪
Нет двух величайших)
Хотя да, есть, но их трое Месси, Пеле и Марадона.

Как то нелепо уже смотрятся попытки притянуть роналду к Чемпиону Мира и обладателю 8 ЗМ.
Судя по кэфам это уже данность.
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Domian
Ответ AchilleZm
особенно весело, когда они начинают считать их призы вместе: "У них на двоих 1 ЧМ, 12 ЗМ"... Нет ребятушки, выигранный Чемпионат Мира, только у Месси.
Ладно бы Роналду был за Лео, но за Месси следуют Пеле и Марадона.
Они отдельная каста, короли эпох, Чемпионы Мира.
Меня забавляет эта фишка фан базы роналду про двух величайших.
Им самим не обломно такое писать?
После 18.12.2022 у Лео нет конкурентов.
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Дима Костылев
Рио всегда был адекватен! С уважением ко всем относился всегда!!! Пока время есть, буду наслаждаться игрой двух величайших💪
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