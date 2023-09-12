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«Он проходил мимо меня, а потом просто подмигивал мне»: Майка Ричардс вспоминает унизительную встречу с экс-звездой «МЮ»

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал подкасту The Rest is Football историю противостояния с Криштиану Роналду.

«Когда я играл против Криштиану Роналду, то не мог выключиться ни на секунду».

«Он делал пять шагов за две секунды. И я просто не мог поверить в то, что видел: он был гением».

«Я запутывался прежде, чем мог это осознать. Он никогда ничего не говорил, а просто все время мне подмигивал».

«Криштиану мог нанести удар Кройфа, а затем пройти мимо меня, просто подмигнув мне – я ругался про себя».

Роналду забил более 100 голов в двух разных матчах за «Манчестер Юнайтед». В 38 лет Криштиану продолжает блистать в составе «Аль-Насра», где у него в активе 20 голов в 24 матчах.

1 комментарий

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Zimmerman
Роналду забил более 100 голов в двух разных матчах за «Манчестер Юнайтед».

Катерина, остановитесь! Прочитайте внимательно, затем публикуйте)
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