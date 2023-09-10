Вот это характер! Расмус Хейлунд произнес страстную речь после матча со сборной Дании
Расмус Хейлунд произвел впечатление на болельщиков «Манчестер Юнайтед», произнеся воодушевляющую речь после победы Дании над Финляндией со счетом 1:0.
Хейлунд, который дебютировал за «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» перед международным перерывом, вышел на замену во втором тайме датского отборочного матча на Евро-2024 в Хельсинки.
Датчане забрали три очка – игрок «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг забил в концовке матча и обеспечил команде важнейшую победу.
Хейлунд уверен в попадании своей команды на Евро, он обратился к болельщикам после победы над Финляндией в воскресенье.
«Я вас всех услышал, и ваша страсть – это все в футболе. Мы едем на чертов Евро! Черт возьми, вперед», – крикнул в мегафон футболист после матча.
Хойлунду всего 20 лет, но он уже показывает характер и лидерские качества.
«Красные Дьяволы» продолжат сезон в матче против «Брайтона» в субботу 16 – будем ждать появления Хейлунда на поле.
Комментарии