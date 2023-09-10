Расмус Хейлунд произвел впечатление на болельщиков «Манчестер Юнайтед», произнеся воодушевляющую речь после победы Дании над Финляндией со счетом 1:0.

Хейлунд, который дебютировал за «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» перед международным перерывом, вышел на замену во втором тайме датского отборочного матча на Евро-2024 в Хельсинки.

Датчане забрали три очка – игрок «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг забил в концовке матча и обеспечил команде важнейшую победу.

Хейлунд уверен в попадании своей команды на Евро, он обратился к болельщикам после победы над Финляндией в воскресенье.

«Я вас всех услышал, и ваша страсть – это все в футболе. Мы едем на чертов Евро! Черт возьми, вперед», – крикнул в мегафон футболист после матча.

Хойлунду всего 20 лет, но он уже показывает характер и лидерские качества.

«Красные Дьяволы» продолжат сезон в матче против «Брайтона» в субботу 16 – будем ждать появления Хейлунда на поле.