Болельщики «Манчестер Юнайтед» пожелали, чтобы Факундо Пеллистри получил больше возможностей после скандала с Антони.

Тем не менее, они считают, что Эрик тен Хаг будет использовать Бруну Фернандеша на правом фланге, как он иногда делал в прошлом сезоне.

«Маунт не играет на правом фланге, может быть, Бруну. Рэшфорд, Пеллистри, Бруну и Диалло именно в таком порядке».

«У меня такое чувство, что он будет играть с Бруну на фланге, хотя я не хочу, чтобы это было так».

"Вероятно, Маунт/Бруну будут играть справа в больших играх, но это самый большой шанс для Пеллистри произвести впечатление".

«Мы все знаем, что там сыграет Бруно».

«Пеллестри не готов".