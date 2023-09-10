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«Пеллистри не готов»: болельщики «Манчестер Юнайтед» уже знают замену Антони

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» пожелали, чтобы Факундо Пеллистри получил больше возможностей после скандала с Антони.

Тем не менее, они считают, что Эрик тен Хаг будет использовать Бруну Фернандеша на правом фланге, как он иногда делал в прошлом сезоне.  

«Маунт не играет на правом фланге, может быть, Бруну. Рэшфорд, Пеллистри, Бруну и Диалло именно в таком порядке».

«У меня такое чувство, что он будет играть с Бруну на фланге, хотя я не хочу, чтобы это было так».

"Вероятно, Маунт/Бруну будут играть справа в больших играх, но это самый большой шанс для Пеллистри произвести впечатление".  

«Мы все знаем, что там сыграет Бруно». 

«Пеллестри не готов".

1 комментарий

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Ksandvankneshas
Я два раза не повторяю. Не повторяю.
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