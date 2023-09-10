В иерархии «МЮ» Джейдон Санчо находится позади Алехандро Гарначо и Факундо Пельистри.

Об этом написал Саймон Маллок, Mirror.

Эрик Тен Хаг считает, что вся ситуация с Джейдоном Санчо «раздута до предела», и считает, что ее еще можно разрешить, чтобы позволить Санчо доказать, что он заслуживает места в команде.

Есть небольшой шанс, что Мэйсон Маунт вернется в команду на матч с «Брайтоном», но более вероятен камбэк игрока в состав на игру против мюнхенской «Баварии» четыре дня спустя.