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В иерархии «МЮ» Санчо находится позади Гарначо и Пельистри: Тен Хаг считает, что ситуация «раздута до предела»

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В иерархии «МЮ» Джейдон Санчо находится позади Алехандро Гарначо и Факундо Пельистри.

Об этом написал Саймон Маллок, Mirror.

Эрик Тен Хаг считает, что вся ситуация с Джейдоном Санчо «раздута до предела», и считает, что ее еще можно разрешить, чтобы позволить Санчо доказать, что он заслуживает места в команде. 

Есть небольшой шанс, что Мэйсон Маунт вернется в команду на матч с «Брайтоном», но более вероятен камбэк игрока в состав на игру против мюнхенской «Баварии» четыре дня спустя.

4 комментария

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Владислав Романов
в иерархии МЮ эго тен Хага в топе😁
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