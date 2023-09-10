В иерархии «МЮ» Санчо находится позади Гарначо и Пельистри: Тен Хаг считает, что ситуация «раздута до предела»
В иерархии «МЮ» Джейдон Санчо находится позади Алехандро Гарначо и Факундо Пельистри.
Об этом написал Саймон Маллок, Mirror.
Эрик Тен Хаг считает, что вся ситуация с Джейдоном Санчо «раздута до предела», и считает, что ее еще можно разрешить, чтобы позволить Санчо доказать, что он заслуживает места в команде.
Есть небольшой шанс, что Мэйсон Маунт вернется в команду на матч с «Брайтоном», но более вероятен камбэк игрока в состав на игру против мюнхенской «Баварии» четыре дня спустя.
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