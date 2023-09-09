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🤷 «Почему его жизнь нормально продолжается? Его нужно удалить из команды». Экс-девушка Антони потребовала убрать бразильца с поля

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Бывшая девушка Антони Габриэла Кавалин призвала «Манчестер Юнайтед» отстранить Антони от участия в матчах после обвинений в домашнем насилии.

«Антони нужно убрать с поля. Разочаровывает, что ему все еще разрешено играть, пока ведется расследование.

Я абсолютно уничтожена всем происходящим. Почему его жизнь нормально продолжается?

Они не могут, зная все, что произошло, ничего не делать. Его нужно удалить из команды», - заявила девушка.

Напомним, что Кавалин утверждает, будто бразилец бил ее по голове, бросил в нее стакан и угрожал выбросить из движущегося автомобиля, и все это было в разное время.

Антони опроверг все обвинения, уверяя в своей невиновности.

3 комментария

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Антон Суровый
Пускай докажет;где пруфы???? девушка Гринвуда конкретные аудио,видео и фото - доказательства скинула.А так,мало ли ,что у нее а голове: ей могло показаться,либо она сознательно врет,либо у нее объективное восприятие насилия не соответствует признанным критериям (он ее слегка толкнул ,а она картизольно не стабильная)
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Real_v_dushe
Почему этот идиот не прекратил рукоприкладство после истории в январе месяце и почему ему его работодатель жёстко не объяснил, что ему пора с этим заканчивать и решать вопросы через юридические соглашения с жертвами его неадекватного поведения? Вы покупаете игрока за 100 млн, через полгода его бабу лечит ваш врач после избиения и вы, имея историю с Гринвудом, ничего не предпринимаете в юридическом и жёстком психологическом плане, что бы избежать вот такой ситуации. Возникает вопрос, а как такой непрофессионализм в таком большом клубе в принципе стал возможен? Ну и чему тут ещё удивляться.
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SHANAZAR
Предлагаю мю послать смещенный имплант на""" где ей и место
+3
-1
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