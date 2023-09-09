Бывшая девушка Антони Габриэла Кавалин призвала «Манчестер Юнайтед» отстранить Антони от участия в матчах после обвинений в домашнем насилии.

«Антони нужно убрать с поля. Разочаровывает, что ему все еще разрешено играть, пока ведется расследование.

Я абсолютно уничтожена всем происходящим. Почему его жизнь нормально продолжается?

Они не могут, зная все, что произошло, ничего не делать. Его нужно удалить из команды», - заявила девушка.

Напомним, что Кавалин утверждает, будто бразилец бил ее по голове, бросил в нее стакан и угрожал выбросить из движущегося автомобиля, и все это было в разное время.

Антони опроверг все обвинения, уверяя в своей невиновности.