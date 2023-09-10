«МЮ» настолько не везет, что у них собрался боевой состав из травмированных игроков
В этом сезоне «Ман Юнайтед» не везет с травмами, а ведь сейчас только сентябрь.
Эрик тен Хаг страдает от плотного календаря уже второй сезон, травмы вынудили нидерландца выйти на трансферный рынок уже под конец закрытия трансферного окна. Сейчас ситуация в «МЮ» настолько нездоровая, что можно собрать боевой состав даже из травмированных.
Вот состав, состоящий из травмированных игроков или тех, кто только недавно вернулся в строй.
Вратарь - Том Хитон
Правый защитник - Тирелл Маласиа
Центральный защитник - Рафаэль Варан
Центральный защитник - Lisandro Martinez
Левый защитник - Люк Шоу
Полузащитник - Кобби Майну
Полузащитник - Софьян Амрабат
Полузащитник - Мэйсон Маунт (до отъезда в «Хетафе»)
Вингер - Амад Диалло
Вингер - Антони Марсьяль
Форвард - Расмус Хейлунд
Он уже неделю в составе.
А теперь можно списывать все результаты на травмы и скандалы.