В этом сезоне «Ман Юнайтед» не везет с травмами, а ведь сейчас только сентябрь.

Эрик тен Хаг страдает от плотного календаря уже второй сезон, травмы вынудили нидерландца выйти на трансферный рынок уже под конец закрытия трансферного окна. Сейчас ситуация в «МЮ» настолько нездоровая, что можно собрать боевой состав даже из травмированных.

Вот состав, состоящий из травмированных игроков или тех, кто только недавно вернулся в строй.

Вратарь - Том Хитон

Правый защитник - Тирелл Маласиа

Центральный защитник - Рафаэль Варан

Центральный защитник - Lisandro Martinez

Левый защитник - Люк Шоу

Полузащитник - Кобби Майну

Полузащитник - Софьян Амрабат

Полузащитник - Мэйсон Маунт (до отъезда в «Хетафе»)

Вингер - Амад Диалло

Вингер - Антони Марсьяль

Форвард - Расмус Хейлунд