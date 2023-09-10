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«МЮ» настолько не везет, что у них собрался боевой состав из травмированных игроков

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В этом сезоне «Ман Юнайтед» не везет с травмами, а ведь сейчас только сентябрь.

Эрик тен Хаг страдает от плотного календаря уже второй сезон, травмы вынудили нидерландца выйти на трансферный рынок уже под конец закрытия трансферного окна. Сейчас ситуация в «МЮ» настолько нездоровая, что можно собрать боевой состав даже из травмированных.

Вот состав, состоящий из травмированных игроков или тех, кто только недавно вернулся в строй.

Вратарь - Том Хитон

Правый защитник - Тирелл Маласиа

Центральный защитник - Рафаэль Варан

Центральный защитник - Lisandro Martinez

Левый защитник - Люк Шоу

Полузащитник - Кобби Майну

Полузащитник - Софьян Амрабат

Полузащитник - Мэйсон Маунт (до отъезда в «Хетафе»)

Вингер - Амад Диалло

Вингер - Антони Марсьяль

Форвард - Расмус Хейлунд

4 комментария

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ман сити фейк
Когда Маунт успел попадаться в подозрение и успел уйти в Хетафе?
+14
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Engg16
Форвард - Расмус Хейлунд

Он уже неделю в составе.
+4
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Artem Sarapulov
Может быть стоит поработать над ошибками тренерскому и медицинскому штабу, а не списывать на невезение?
+1
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Ложный Латераль
Ответ Artem Sarapulov
Может быть стоит поработать над ошибками тренерскому и медицинскому штабу, а не списывать на невезение?
Лично Тен Хагу наоборот повезло с травмами и скандалами. По первым матчам было понятно, что игра отсутствует, физически команда тоже не готова после полноценной предсезонки.

А теперь можно списывать все результаты на травмы и скандалы.
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