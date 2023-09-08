В клубе Магуайр потерял капитанскую повязку и статус игрока основы, но Саутгейт все же решил вызвать его в сборную на сентябрьские матчи.

На пресс-конференции тренер объяснил, почему считает, что Магуайр получит больше игрового времени в «Манчестер Юнайтед».

Слова Саутгейта передает Manchester Evening News:

«Он хорошо выглядел. Он каждый день тренируется с лучшими игроками. В матче с «Арсеналом» он вышел на поле в критический для команды момент. Для защитника выходить в такой ситуации непросто.

Но, конечно, он очень опытный игрок, и он очень хорошо выглядел на тренировках. Харри знает, что мы его поддерживаем. Он знает, что должен продолжать хорошо играть за сборную.

Я думаю, что в течение следующих недель, учитывая то, что происходит с его командой [«МЮ»] из-за травм, у него вполне может появиться гораздо больше игрового времени».

Мартинес получил повреждение в матче с «Арсеналом» и покинул поле на 67-й минуте встречи. Варан травмировался в игре против «Ноттингем Форест». Тогда «Юнайтед» сообщил, что защитник, вероятно, пропустит несколько недель.

Согласны с мнением Саутгейта?