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«Мне это даже не приходило в голову». Антони спросили, не боится ли он, что «Юнайтед» разорвет с ним контракт

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Ситуация накаляется.

Скандал вокруг Антони набирает обороты — уже три девушки обвинили вингера в физическом насилии. Полицейское расследование идет уже в двух странах (Англия и Бразилия), а сборная отстранила нападающего до выяснения обстоятельств.

В ответ на обвинения игрок захотел рассказать свою версию событий бразильскому тв-каналу SBT. В интервью Антони спросили, не боится ли он, что «Манчестер Юнайтед» разорвет с ним контракт, на что футболист ответил:

«Мне это даже не приходило в голову. Я знаю, что правда всплывет наружу».

Он упомянул и об исключении из сборной Бразилии:

«Это было тяжело. Мне было очень плохо, потому что это произошло из-за лжи».

После того, как полиция Большого Манчестера начала расследование обвинений, выдвинутых бывшей девушкой Антони Габриэлой Каваллин, первой заявившей о насилии со стороны игрока, «Манчестер Юнайтед» официально отреагировал на происходящее. В заявлении клуба говорилось, что «обвинения приняты к сведению» и «клуб серьезно относится к этому вопросу». Об отстранении вингера там не упоминалось.

1 комментарий

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Freedoms
Будет позорно для мю сделать такое, даже слепому видно что обвиния эти из себя нечего не представляют. Просто тёлки захотели подзаработать
+3
0
+3
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