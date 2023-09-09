Ситуация накаляется.

Скандал вокруг Антони набирает обороты — уже три девушки обвинили вингера в физическом насилии. Полицейское расследование идет уже в двух странах (Англия и Бразилия), а сборная отстранила нападающего до выяснения обстоятельств.

В ответ на обвинения игрок захотел рассказать свою версию событий бразильскому тв-каналу SBT. В интервью Антони спросили, не боится ли он, что «Манчестер Юнайтед» разорвет с ним контракт, на что футболист ответил:

«Мне это даже не приходило в голову. Я знаю, что правда всплывет наружу».

Он упомянул и об исключении из сборной Бразилии:

«Это было тяжело. Мне было очень плохо, потому что это произошло из-за лжи».

После того, как полиция Большого Манчестера начала расследование обвинений, выдвинутых бывшей девушкой Антони Габриэлой Каваллин, первой заявившей о насилии со стороны игрока, «Манчестер Юнайтед» официально отреагировал на происходящее. В заявлении клуба говорилось, что «обвинения приняты к сведению» и «клуб серьезно относится к этому вопросу». Об отстранении вингера там не упоминалось.