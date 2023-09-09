«Мне это даже не приходило в голову». Антони спросили, не боится ли он, что «Юнайтед» разорвет с ним контракт
Ситуация накаляется.
Скандал вокруг Антони набирает обороты — уже три девушки обвинили вингера в физическом насилии. Полицейское расследование идет уже в двух странах (Англия и Бразилия), а сборная отстранила нападающего до выяснения обстоятельств.
В ответ на обвинения игрок захотел рассказать свою версию событий бразильскому тв-каналу SBT. В интервью Антони спросили, не боится ли он, что «Манчестер Юнайтед» разорвет с ним контракт, на что футболист ответил:
«Мне это даже не приходило в голову. Я знаю, что правда всплывет наружу».
Он упомянул и об исключении из сборной Бразилии:
«Это было тяжело. Мне было очень плохо, потому что это произошло из-за лжи».
После того, как полиция Большого Манчестера начала расследование обвинений, выдвинутых бывшей девушкой Антони Габриэлой Каваллин, первой заявившей о насилии со стороны игрока, «Манчестер Юнайтед» официально отреагировал на происходящее. В заявлении клуба говорилось, что «обвинения приняты к сведению» и «клуб серьезно относится к этому вопросу». Об отстранении вингера там не упоминалось.
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