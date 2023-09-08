United Tweets
Блог

«Я схватил ее, чтобы успокоить». Антони впервые заговорил после обвинений в насилии

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Антони Антони
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Выбрал тактику все отрицать.

Бывшая подруга вингера «Юнайтед» Антони Габриэла Каваллин выступила с публичными заявлениями и доказательствами того, что футболист подверг ее физическому насилию.

Полиция начала расследование, а бразилец был исключен из состава национальной сборной.

После того, как игрок выступил с первым заявлением, в котором отрицал все обвинения, еще две его бывшие девушки заявили, что 23-летний футболист делал с ними то же самое.

«Я хотел уйти и сказал ей, что у меня есть обязательства. Тогда она взяла тарелки и чашки, бросила их на землю. Я схватил ее, чтобы успокоить. Не причинил ей вреда», − заявил Антони в эфире бразильского телевидения.

Похоже, что адвокат парня зря ест свой хлеб.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolvan
Как будто на МЮ порчу навели Гиггз ,Гринвуд ,Антони 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rufatik
Пора в контрактах прописывать пункт о домашнем насилии. Как с футболистом так и со страховой компанией.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий