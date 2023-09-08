Выбрал тактику все отрицать.

Бывшая подруга вингера «Юнайтед» Антони Габриэла Каваллин выступила с публичными заявлениями и доказательствами того, что футболист подверг ее физическому насилию.

Полиция начала расследование, а бразилец был исключен из состава национальной сборной.

После того, как игрок выступил с первым заявлением, в котором отрицал все обвинения, еще две его бывшие девушки заявили, что 23-летний футболист делал с ними то же самое.

«Я хотел уйти и сказал ей, что у меня есть обязательства. Тогда она взяла тарелки и чашки, бросила их на землю. Я схватил ее, чтобы успокоить. Не причинил ей вреда», − заявил Антони в эфире бразильского телевидения.

Похоже, что адвокат парня зря ест свой хлеб.