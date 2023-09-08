Пол Паркер раскритиковал Джейдона Санчо и заявил, что звезда «Манчестер Юнайтед» проявил слабость, сделав заявление в социальных сетях. Он считает, что англичанин должен говорить на поле и на тренировках.

Эрик тен Хаг сообщил средствам массовой информации после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала» со счетом 3:1, что Санчо не было в команде, потому что он плохо тренировался. Он добавил, что клуб будут представлять только игроки, которые показывают определенный уровень.

«Я однозначно не согласен с Джейдоном Санчо. Лучший способ доказать что-то – это не говорить громко, а делать свое дело на поле. Но не все игроки хотят доказать, что люди вокруг неправы, потому что проще открыть социальные сети или поплакаться своему агенту. Джейдон Санчо перешел в «МЮ» за огромные деньги, но пока их так и не оправдал. Я считаю, что он проявил слабость своим постом, учитывая, что Тен Хаг сделал для него», – заявил Паркер MyBettingSites.

«Тренер предоставил ему свободу, не каждый пошел бы на это. У него было много возможностей показывать свой футбол – не многие тренеры дали бы их ему, с учетом его выступлений. Просто сегодняшние футболисты любят проявлять слабость, а Эрик тен Хаг все правильно сказал».

В этом сезоне Санчо отыграл 76 минут и выходил со скамейки запасных в первых трех матчах «МЮ».