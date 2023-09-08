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Милота дня❤️Бруну Фернандеш трогательно поздравил сына с днем рождения в социальных сетях🐣

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился постом с фотографиями своего сына Гонсалу Фернандеша в честь его дня рождения. Мальчику исполнилось 3 года.

«Сегодня день самого радостного и улыбчивого парня в доме! Нашему продолжению семьи уже три года! Оставайся таким же славным и нежным ребенком! Папа не мог быть рядом в этот день, но как только он вернется, мы вместе отпразднуем твой день рождения! Поздравляю, сынок», - написал футболист.

28-летний Бруну также поблагодарил и свою жену Ану Пиньо:

«Спасибо тебе за этот подарок и за то, что наши дети никогда не испытывают недостатка в чем-либо, особенно в любви, нежности и образовании».

Гонсалу — второй ребенок Бруну Фернандеша. У него также есть дочь Матильда, родившаяся в 2017 году. Капитан «МЮ» женат на Ане Пиньо, пара связала себя узами брака в декабре 2015 года.

3 комментария

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Evgeny Kashcheev
4 года назад сосед у него был блондин?!
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Waititi
сын КДБ, сделай тест Бруну.
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Дмитрий Шиманович
Ответ Evgeny Kashcheev
4 года назад сосед у него был блондин?!
У меня два парня.Они родились черноволосые,потом через пару месяцев они превратились в блондинов,а теперь как я русые!)
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