Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился постом с фотографиями своего сына Гонсалу Фернандеша в честь его дня рождения. Мальчику исполнилось 3 года.

«Сегодня день самого радостного и улыбчивого парня в доме! Нашему продолжению семьи уже три года! Оставайся таким же славным и нежным ребенком! Папа не мог быть рядом в этот день, но как только он вернется, мы вместе отпразднуем твой день рождения! Поздравляю, сынок», - написал футболист.

28-летний Бруну также поблагодарил и свою жену Ану Пиньо:

«Спасибо тебе за этот подарок и за то, что наши дети никогда не испытывают недостатка в чем-либо, особенно в любви, нежности и образовании».

Гонсалу — второй ребенок Бруну Фернандеша. У него также есть дочь Матильда, родившаяся в 2017 году. Капитан «МЮ» женат на Ане Пиньо, пара связала себя узами брака в декабре 2015 года.