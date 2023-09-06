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Джермейн Дженас считает, что игроки «МЮ» игнорируют Антони на поле

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Анализируя игру «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», Джермейн Дженас заметил, что товарищи по команде отказывались передавать мяч Антони на «Эмирейтс».

В нескольких случаях во время матча защитники предпочитали выбить мяч вместо того, чтобы передать его бразильцу, который полностью свободен на фланге.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» сказал: «Вы видели, что у Виктора Линделефа была возможность выбить мяч из-под ног и направить его в сторону флангового игрока.

Но он не отдает мяч Антони. Они выводят Аарона Уан-Биссаку в центр поля, чтобы изолировать Александра Зинченко. Мяч у Линделофа. Антони кричит, чтобы тот отдал ему мяч.

Это идеальное время, чтобы дать ему мяч один на один, но они его игнорируют».

 

4 комментария

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Ахма Начоо
Как бывший футболист скажу что Антони сам очень жаден много моментов могли завершиться голами если бы он не тянул одеяло на себя
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Дмитрий Илющенко
Че за наброс? Антони чуть ли не больше всех атакующих проводит время с мячом
+2
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Леонид Ботвинник
Во первых , согласен , Антони достаточное время проводит с мячом. По одному моменту специалисты все разложили. Во вторых КПД Антони очень невысок - нет достаточного количества точных ударов и передач.
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Rufatik
Никто так не игнорирует кого-либо, как Антони игнорирует Биссаку… 🥶
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