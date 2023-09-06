Анализируя игру «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», Джермейн Дженас заметил, что товарищи по команде отказывались передавать мяч Антони на «Эмирейтс».

В нескольких случаях во время матча защитники предпочитали выбить мяч вместо того, чтобы передать его бразильцу, который полностью свободен на фланге.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» сказал: «Вы видели, что у Виктора Линделефа была возможность выбить мяч из-под ног и направить его в сторону флангового игрока.

Но он не отдает мяч Антони. Они выводят Аарона Уан-Биссаку в центр поля, чтобы изолировать Александра Зинченко. Мяч у Линделофа. Антони кричит, чтобы тот отдал ему мяч.

Это идеальное время, чтобы дать ему мяч один на один, но они его игнорируют».