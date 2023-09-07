16 комментариев

«Манчестер Юнайтед» сейчас потряс странный конфликт между Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо.

После поражения «Арсенала» тренер заявил, что Санчо выбыл из состава из-за его плохих результатов на тренировках.

Однако это не понравилось Джейдону, который зашел в социальные сети, чтобы обвинить Тен Хага во лжи и заявить, что с его трудовой этикой все в порядке.

Между тем, большинство болельщиков «Олд Траффорд» поддерживают тренера, полагая, что Санчо никогда больше не должен играть за «Манчестер Юнайтед».

«Есть ли кто-нибудь, кто хотя бы пытался поддержать Санчо? Он оказался бесполезен».

"Культура в этом клубе должна радикально измениться, чтобы стандарты повысились. Это прекрасная возможность закрепить этот авторитет".

«Только что слышал, что Джейдон в прошлом году вышел в стартовом составе в 21 игре АПЛ, что полностью опровергает версию о том, что ему не дали шансов».

«Все, что ему нужно было сделать, это заткнуться, поговорить с менеджером и приложить усилия, как другие. Но его всплеск закрепил мнение, с которым он морально не способен справиться».

«С этим парнем покончено. Его менталитет разбит на куски. Он разбогател, заработав 350 тысяч в неделю по контракту на 5 лет. К сожалению, не у всех игроков есть стремление быть лучшими, некоторые довольны своими достижениями и веселятся».