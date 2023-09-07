16 комментариев

Тен Хаг против Санчо: фанаты «МЮ» поддержали тренера, они не хотят, чтобы Джейдон играл
«Манчестер Юнайтед» сейчас потряс странный конфликт между Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо.
После поражения «Арсенала» тренер заявил, что Санчо выбыл из состава из-за его плохих результатов на тренировках.
Однако это не понравилось Джейдону, который зашел в социальные сети, чтобы обвинить Тен Хага во лжи и заявить, что с его трудовой этикой все в порядке.
Между тем, большинство болельщиков «Олд Траффорд» поддерживают тренера, полагая, что Санчо никогда больше не должен играть за «Манчестер Юнайтед».
«Есть ли кто-нибудь, кто хотя бы пытался поддержать Санчо? Он оказался бесполезен».
"Культура в этом клубе должна радикально измениться, чтобы стандарты повысились. Это прекрасная возможность закрепить этот авторитет".
«Только что слышал, что Джейдон в прошлом году вышел в стартовом составе в 21 игре АПЛ, что полностью опровергает версию о том, что ему не дали шансов».
«Все, что ему нужно было сделать, это заткнуться, поговорить с менеджером и приложить усилия, как другие. Но его всплеск закрепил мнение, с которым он морально не способен справиться».
«С этим парнем покончено. Его менталитет разбит на куски. Он разбогател, заработав 350 тысяч в неделю по контракту на 5 лет. К сожалению, не у всех игроков есть стремление быть лучшими, некоторые довольны своими достижениями и веселятся».
Но есть вопросы к тренеру, который при этом устраивает бузу в раздевалке и кидает клуб на десятки миллионов денег своими глупыми поступками выносить сор из избы
Не нравится игрок - тихо молча продайте его, чай речь идёт не об каком нибудь Ниле Мопе.
Всем этим 10Хаг лишний раз показывает, что он не своем месте, работа в топ клубе со звёздами ему противопоказана
Похожая ситуация с точки зрения менеджмента была и с Рональду. Правильное было решение? Несомненно. Но клуб попал на том, как все это было сделано лямов на 100 денег.
Арабы его сейчас возьмут, не вопрос - но только за копейки, или даром в аренду. Идиоты.
они оба 2 разных сорта гумна
В бешеный футбол он играл от силы 2-3 игры за сезон. А так, в прессинге не участвовал, в оборону возвращался через раз (для центрального ПЗ это вообще шок) и т.д. Ещё и эти необъяснимые травмы, по ходу "восстановления" от которых он только и делал что тусил и занимался активными видами спорта