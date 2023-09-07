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Тен Хаг против Санчо: фанаты «МЮ» поддержали тренера, они не хотят, чтобы Джейдон играл

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«Манчестер Юнайтед» сейчас потряс странный конфликт между Эриком тен Хагом и Джейдоном Санчо.

После поражения «Арсенала» тренер заявил, что Санчо выбыл из состава из-за его плохих результатов на тренировках.

Однако это не понравилось Джейдону, который зашел в социальные сети, чтобы обвинить Тен Хага во лжи и заявить, что с его трудовой этикой все в порядке.

Между тем, большинство болельщиков «Олд Траффорд» поддерживают тренера, полагая, что Санчо никогда больше не должен играть за «Манчестер Юнайтед».

«Есть ли кто-нибудь, кто хотя бы пытался поддержать Санчо? Он оказался бесполезен».

"Культура в этом клубе должна радикально измениться, чтобы стандарты повысились. Это прекрасная возможность закрепить этот авторитет".

«Только что слышал, что Джейдон в прошлом году вышел в стартовом составе в 21 игре АПЛ, что полностью опровергает версию о том, что ему не дали шансов».

«Все, что ему нужно было сделать, это заткнуться, поговорить с менеджером и приложить усилия, как другие. Но его всплеск закрепил мнение, с которым он морально не способен справиться». 

«С этим парнем покончено. Его менталитет разбит на куски. Он разбогател, заработав 350 тысяч в неделю по контракту на 5 лет. К сожалению, не у всех игроков есть стремление быть лучшими, некоторые довольны своими достижениями и веселятся».

 

16 комментариев

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Арман Царнаев
В Саудовскую Аравию его, вместо Салаха.
+9
0
+9
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Ахма Начоо
Санчо с Марсиком решили поделить обязанности Погба? Один ходит пешком второй выпендривается перед тренером.
+5
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Neron
Ответ Арман Царнаев
В Саудовскую Аравию его, вместо Салаха.
100%!!!
+3
0
+3
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Ахма Начоо
Поднадоел он если честно, Горначо, Рэши, Антони играют лучше него а пашут молча, Санчо по ходу звезду поймал.
+1
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ta-tosha
Нет вопросов к тренеру, который не ставит игрока, который "плохо работает на тренировках", допустим что это правда
Но есть вопросы к тренеру, который при этом устраивает бузу в раздевалке и кидает клуб на десятки миллионов денег своими глупыми поступками выносить сор из избы
Не нравится игрок - тихо молча продайте его, чай речь идёт не об каком нибудь Ниле Мопе.
Всем этим 10Хаг лишний раз показывает, что он не своем месте, работа в топ клубе со звёздами ему противопоказана
Похожая ситуация с точки зрения менеджмента была и с Рональду. Правильное было решение? Несомненно. Но клуб попал на том, как все это было сделано лямов на 100 денег.
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TravenS
Ответ Ахма Начоо
Поднадоел он если честно, Горначо, Рэши, Антони играют лучше него а пашут молча, Санчо по ходу звезду поймал.
Про Антони смешно) растренированный, мало играющий Санчо имеет лучшую статистику по сравнению с Антоном
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Slash05
Если бы только Глейзеры продали клуб нормальным бизнесменам...
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ta-tosha
Про Аравию и клуб и тренер могли думать до этой идиотской пресс-конференции. А этим и своими последующими действиями по рекламе Санчо как лентяя и бузотера - они снизили цену на игрока в плинтус.
Арабы его сейчас возьмут, не вопрос - но только за копейки, или даром в аренду. Идиоты.
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Мистер Робот
Случись бы это пораньше, продали и хватило бы и на Тодибо и Тапсобу.
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Stretford End
Ответ TravenS
Про Антони смешно) растренированный, мало играющий Санчо имеет лучшую статистику по сравнению с Антоном
не до смеха.
они оба 2 разных сорта гумна
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QWertY
Ответ Ахма Начоо
Санчо с Марсиком решили поделить обязанности Погба? Один ходит пешком второй выпендривается перед тренером.
Как будто Погба был ленивым. Погба вообще то чемпион мира и один из лучших игроков на том турнире, играл в бешеный футбол даже в атобусе Мавра. Щас сравнивать его с этими днищами
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Дмитрий Илющенко
Ответ Ахма Начоо
Санчо с Марсиком решили поделить обязанности Погба? Один ходит пешком второй выпендривается перед тренером.
Ответ Qwerty, который зачем-то запретил ответы:
В бешеный футбол он играл от силы 2-3 игры за сезон. А так, в прессинге не участвовал, в оборону возвращался через раз (для центрального ПЗ это вообще шок) и т.д. Ещё и эти необъяснимые травмы, по ходу "восстановления" от которых он только и делал что тусил и занимался активными видами спорта
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