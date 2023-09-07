Мерсон вынес суровый вердикт «Манчестер Юнайтед» В беседе с Sky Sports Пол Мерсон сказал:

«Манчестер Юнайтед старается сыграть вничью. Они стараются не проиграть матч, прежде чем попытаются его выиграть. Я не понимаю.

Я думаю, что тренер должен быть смелее. У него есть игроки, которые должны быть смелее. Я действительно волнуюсь за «Манчестер Юнайтед». Они так далеки от победы в лиге, они в миллионе миль.

Вы забываете, что это одна из величайших команд в мире».

«Манчестер Юнайтед» заработал шесть очков в первых четырех играх нового сезона Премьер-лиги, проиграв «Тоттенхэму» и «Арсеналу» на выезде.