United Tweets
Блог

Пол Мерсон: «Манчестер Юнайтед» находится в миллионе миль от борьбы за титул»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Мерсон вынес суровый вердикт «Манчестер Юнайтед» В беседе с Sky Sports Пол Мерсон сказал:

«Манчестер Юнайтед старается сыграть вничью. Они стараются не проиграть матч, прежде чем попытаются его выиграть. Я не понимаю.

Я думаю, что тренер должен быть смелее. У него есть игроки, которые должны быть смелее. Я действительно волнуюсь за «Манчестер Юнайтед». Они так далеки от победы в лиге, они в миллионе миль.

Вы забываете, что это одна из величайших команд в мире».

«Манчестер Юнайтед» заработал шесть очков в первых четырех играх нового сезона Премьер-лиги, проиграв «Тоттенхэму» и «Арсеналу» на выезде. 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitriyshapel
Ну по делу, что тут сказать...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BIGG_BOSS
клуб да - один из величайших
команда... даже и не знаю)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Norets
Спасибо, Пол, опустил с небес на землю, а то мы уже расслабились, готовые к очередному треблу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Открыл новость и на фото первое что показалось что Тен Хаг показывает фак🤦🏻‍♂️🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Тишкович
После какой нибудь серии побед он запоёт о крутости Тен Хага и о возвращении настоящего МЮ чудик просто констатирует факты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий