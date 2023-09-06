United Tweets
Блог

Девушка Антони Розилен Силва ушла из дома с чемоданами после того, как звезду «МЮ» обвинили в домашнем насилии

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Антони Антони
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Подруга звезды «Манчестер Юнайтед» Антони и мать его ребенка была замечена выходящей из дома футболиста в Англии после обвинений в домашнем насилии.

Розилен Силва укладывала чемодан на заднее сиденье автомобиля всего через несколько часов после того, как футболиста исключили из сборной Бразилии.

Загадочный уход бразильской красавицы порождает потенциальные слухи о том, что дела в доме звезды «Манчестер Юнайтед» идут не гладко.

Последние пару дней стали для нападающего стоимостью 85 миллионов фунтов настоящим кошмаром, но он категорически отрицает нападение на бывшую девушку Габриэлу Каваллин.

Диджей и инфлюенсер встречалась со звездой чемпионата мира в течение двух лет и жила с ним в Амстердаме, пока он играл за «Аякс». Габриэла утверждает, что первое нападение произошло в ночном клубе Сан-Паулу в июле прошлого года, когда она была на 17 неделе беременности.

Антони был исключен из сборной Бразилии и заменен Габриэлем Жезусом перед двумя отборочными матчами на чемпионат мира.

В своем заявлении Бразильская футбольная ассоциация (CBF) сообщила, что замена произошла «из-за фактов, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и которые необходимо расследовать, а также в целях сохранения предполагаемой жертвы».

В заявлении полиции в понедельник по поводу Антони говорится: «Полиция Большого Манчестера осведомлена о выдвинутых обвинениях, и расследование с целью установления обстоятельств этого обвинения продолжается».

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Oizo
Пфф.. освободили от игр сборных, есть пауза.. Он звонит жене: погнали на пару дней туда то.. Она собирает чемодан и мчит к нему тусануть
Все проще простого
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Тарсуков
"уход бразильской красавицы".. А на фото Валюха из соседнего дома за молоком собралась)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dqnpwkfgqy
И
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Она ушла от футболиста с чемоданами денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j9k4s6mx67
В тюрьму вещи Антони отвезти решила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий