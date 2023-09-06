Подруга звезды «Манчестер Юнайтед» Антони и мать его ребенка была замечена выходящей из дома футболиста в Англии после обвинений в домашнем насилии.

Розилен Силва укладывала чемодан на заднее сиденье автомобиля всего через несколько часов после того, как футболиста исключили из сборной Бразилии.

Загадочный уход бразильской красавицы порождает потенциальные слухи о том, что дела в доме звезды «Манчестер Юнайтед» идут не гладко.

Последние пару дней стали для нападающего стоимостью 85 миллионов фунтов настоящим кошмаром, но он категорически отрицает нападение на бывшую девушку Габриэлу Каваллин.

Диджей и инфлюенсер встречалась со звездой чемпионата мира в течение двух лет и жила с ним в Амстердаме, пока он играл за «Аякс». Габриэла утверждает, что первое нападение произошло в ночном клубе Сан-Паулу в июле прошлого года, когда она была на 17 неделе беременности.

Антони был исключен из сборной Бразилии и заменен Габриэлем Жезусом перед двумя отборочными матчами на чемпионат мира.

В своем заявлении Бразильская футбольная ассоциация (CBF) сообщила, что замена произошла «из-за фактов, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и которые необходимо расследовать, а также в целях сохранения предполагаемой жертвы».

В заявлении полиции в понедельник по поводу Антони говорится: «Полиция Большого Манчестера осведомлена о выдвинутых обвинениях, и расследование с целью установления обстоятельств этого обвинения продолжается».