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📹«Хетафе» предложил фанатам набрать ради видео с Гринвудом 2 тысячи лайков. План перевыполнили в 15 раз

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Игрока представили домашним трибунам.

Испанский «Хетафе», который решил принять в команду отверженного форварда «Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, решил позаигрывать со своими фанатами. Клуб предложил болельщикам набрать под одним из твитов две тысячи лайков, чтобы получить видео с новым игроком.

Пользователи так сильно увлеклись, что набрали не 2 тысячи, а сразу 31 тысяч лайков. И, конечно же, получили свой приветственный приз от Гринвуда.

«Привет, я Мэйсон! Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться начала!»

А сегодня команда Ла Лиги представила английского форварда на домашней арене «Колисеум Альфонсо Перес». Трибуны тепло и громко приветствовали Гринвуда, он пару раз набил мяч и отправил его болельщикам.

В 2022 году Мэйсон Гринвуд был обвинен в сексуальном и физическом насилии, а также в нападении на свою девушку. Она разместила в социальных сетях фотографии физических последствий, а также аудиозапись одного из нескольких инцидентов, которые произошли с ней.

Впоследствии Гринвуда обвинили в попытке изнасилования, нанесении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. «Юнайтед» отстранил игрока от тренировок.

После того, как Мэйсона Гринвуда выпустили под залог, его обвинили в нарушении условий освобождения, так как он неоднократно связывался с обвинительницей. В настоящее время они женаты, недавно у них родился ребенок.

В феврале 2023 года дело было прекращено, так как партнерша Гринвуда отказалась от участия в деле в качестве свидетеля. Обвинения с футболиста сняты не были, он не оправдан. По сути «дело Гринвуда» развалилось из-за потери ключевого свидетеля.

3 комментария

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Paradisemon
Юнайтед пытается сделать всё чтобы вернуть его в команду. Когда вы последний раз видели чтобы игрока представляли перед трибунами которого взяли в АРЕНДУ. Очевидно что пиар ход
+8
0
+8
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Neron
Болельщиков у Хетафе явно прибавится на этот сезон!))) Будем наблюдать и мы, все адекватные люди!)))
+3
0
+3
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Muni Klar
Ответ Paradisemon
Юнайтед пытается сделать всё чтобы вернуть его в команду. Когда вы последний раз видели чтобы игрока представляли перед трибунами которого взяли в АРЕНДУ. Очевидно что пиар ход
конечно, писали же что выработан план по возвращению Грини вот и все по плану идет) а если серьезно хочется увидеть Гринвуда в футболке МЮ
+3
0
+3
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