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Во вторник рыночная стоимость акций «Манчестер Юнайтед» на Нью-Йоркской фондовой бирже внезапно рухнула на 21%. Если переводить в сумму, которую потерял за день от своей стоимости клуб, то это примерно 550 млн фунтов. К вечеру ситуацию чуть улучшилась, но не так серьезно.

В субботу стало известно, что американские владельцы Глейзеры внезапно решили снять «красных дьяволов» с продажи. Все дело в том, что претенденты не смогли заплатить требуемую сумму.

За год американцы получали много предложений, с двумя из них − сэром Джимом Рэтклиффом и шейхом Джассимом − провели несколько раундов переговоров.

Катарец планировал выкупить весь клуб, а британец − оставить Глейзерам миноритарный пакет акций. Источники, близкие к ситуации, утверждают, что оба претендента были разочарованы позицией нынешних владельцев клуба.

Если ранее речь шла о сумме 6,5 - 7 млрд фунтов, то теперь Глейзеры требуют не менее 10 млрд. По данным The Daily Mail, Глейзеры будут ждать 2025 года, чтобы попытаться продать клуб, поскольку они надеются, что финансовые и «экологические» факторы могут привлечь больше претендентов и получить более крупное предложение.