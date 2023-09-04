United Tweets
Блог

Глейзеры сняли «Юнайтед» с продажи. На этом фоне клуб подешевел на полмиллиарда

Глейзеры
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Упс.

Во вторник рыночная стоимость акций «Манчестер Юнайтед» на Нью-Йоркской фондовой бирже внезапно рухнула на 21%. Если переводить в сумму, которую потерял за день от своей стоимости клуб, то это примерно 550 млн фунтов. К вечеру ситуацию чуть улучшилась, но не так серьезно.

В субботу стало известно, что американские владельцы Глейзеры внезапно решили снять «красных дьяволов» с продажи. Все дело в том, что претенденты не смогли заплатить требуемую сумму.

За год американцы получали много предложений, с двумя из них − сэром Джимом Рэтклиффом и шейхом Джассимом − провели несколько раундов переговоров.

Катарец планировал выкупить весь клуб, а британец − оставить Глейзерам миноритарный пакет акций. Источники, близкие к ситуации, утверждают, что оба претендента были разочарованы позицией нынешних владельцев клуба.

Если ранее речь шла о сумме 6,5 - 7 млрд фунтов, то теперь Глейзеры требуют не менее 10 млрд. По данным The Daily Mail, Глейзеры будут ждать 2025 года, чтобы попытаться продать клуб, поскольку они надеются, что финансовые и «экологические» факторы могут привлечь больше претендентов и получить более крупное предложение.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Так им и надо. Пускай ещё подешевеет и тогда может эта семейка кротов из мультфильма про Дюймовочку не будут себе цену набивать и благополучно продадут за цену которую предлагают покупатели.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зубило
Это и называется кругленькая сумма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий