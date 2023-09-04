United Tweets
Блог

Кризис в обороне «Манчестер Юнайтед» усугубляется травмой Лисандро Мартинеса

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

По сообщениям из Аргентины, Лисандро Мартинес «страдает» из-за травмы правой ноги, полученной в матче с «Арсеналом».

TyC Sports утверждает, что центральный защитник в настоящее время испытывает «боль в правой ноге» — той же ноге, в которой он получил травму плюсневой кости в прошлом сезоне.

В отчете добавляется, что его замена была «мерой предосторожности», однако Мартинес ожидает дальнейшей оценки.

Мартинес был снят с игры на 67-й минуте матча с «Арсеналом» из-за жалобы на боль в правой ноге.

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
🇦🇷 Гастон Эдул, TyC Sports:

Лисандро Мартинес сейчас находится в расположении сборной Аргентины, но ему предстоит пройти медицинские тесты, чтоб оценить состояние травмы.

С Лисандро Мартинесом всё в порядке. Тесты показали, что у него нет повреждения.

Час назад написал тот же вроде источник, что всё норм🤷🏻‍♂️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Великий Моуриньо играл со Смольдини и Джонсом, а этим всё мало леприконов из эрдвизии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий