По сообщениям из Аргентины, Лисандро Мартинес «страдает» из-за травмы правой ноги, полученной в матче с «Арсеналом».

TyC Sports утверждает, что центральный защитник в настоящее время испытывает «боль в правой ноге» — той же ноге, в которой он получил травму плюсневой кости в прошлом сезоне.

В отчете добавляется, что его замена была «мерой предосторожности», однако Мартинес ожидает дальнейшей оценки.

Мартинес был снят с игры на 67-й минуте матча с «Арсеналом» из-за жалобы на боль в правой ноге.