Кризис в обороне «Манчестер Юнайтед» усугубляется травмой Лисандро Мартинеса
По сообщениям из Аргентины, Лисандро Мартинес «страдает» из-за травмы правой ноги, полученной в матче с «Арсеналом».
TyC Sports утверждает, что центральный защитник в настоящее время испытывает «боль в правой ноге» — той же ноге, в которой он получил травму плюсневой кости в прошлом сезоне.
В отчете добавляется, что его замена была «мерой предосторожности», однако Мартинес ожидает дальнейшей оценки.
Мартинес был снят с игры на 67-й минуте матча с «Арсеналом» из-за жалобы на боль в правой ноге.
Лисандро Мартинес сейчас находится в расположении сборной Аргентины, но ему предстоит пройти медицинские тесты, чтоб оценить состояние травмы.
С Лисандро Мартинесом всё в порядке. Тесты показали, что у него нет повреждения.
Час назад написал тот же вроде источник, что всё норм🤷🏻♂️