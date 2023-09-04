Недавно же зарплату повысили 😄

Фанаты заметили забавный ляп в трансляции встречи «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на Sky Sports — Маркус Рэшфорд был изображен без ключевого элемента экипировки.

На предматевой графике составов нападающий оказался в носках, а не в бутсах.

По данным The Daily Star, когда Sky Sports приехал в Каррингтон, чтобы сфотографировать игроков для графики, Рэшфорд и Nike еще не утвердили, в каких бутсах он будет играть в этом сезоне.

Как только игра началась, Маркус заставил фанатов напрочь забыть об этом, забив великолепный гол и открыв счет. К несчастью для «Юнайтед» «Арсенал» немедленно сравнял — отличился капитан Мартин Эдегор.

Под конец второго тайма Алехандро Гарначо, вышедший на замену, чуть не вывел манкунианцев вперед, но VAR отметил его гол. В добавленное время, на 96-й минуте, Деклан Райс все же вырвал победу для «канониров», а под самый финал отметился и Габриэл Жезус.