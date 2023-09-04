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Эмоции от дебюта Хейлунда немного испортило поражение. Однако фанаты все равно впечатлены новой «девяткой» «Юнайтед»

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А мог бы стать героем матча...

Расмус Хейлунд, наконец восстановившийся от травмы спины, дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Арсенала», и болельщики были впечатлены его дебютом, несмотря на поражение манкунианцев.

Датчанин начал матч на скамейке, уступив место Антони Марсьялю. В первом тайме «Юнайтед» вышел вперед благодаря блестящему голу Маркуса Рэшфорда, на который практически моментально ответил капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, забив в ворота Онана.

Тен Хаг решил опробовать нового форварда в середине второго тайма.

Расмус принял участие в нескольких атаках, а своим изящным пасом на Каземиро он сотворил гол, блестяще забитый Гарначо. Он мог бы стать победным, но был отменен из-за крошечного офсайда.

К несчастью для «Юнайтед» и Хейлунда, в добавленное время «Арсенал вырвал себе три очка благодаря великолепным голам Деклана Райса и Габриэла Жезуса. Но, несмотря на поражение, фанаты «дьволов» остались очень довольны дебютом нападающего.

Фанат «Юнайтед» и известный ютубер Марк Голдбридж написал: «Расмус наэлектризован! Обожаю эту энергию».

К нему присоединились и другие пользователи твиттера:

💬 «У нас была ужасная игра, поэтому поражение заслужено. Единственный положительный момент — это то, что атакующее трио Рэшфорд, Хейлунд, Гарначо выглядит взрывоопасным».

💬 «Хейлунд выглядел очень уверенно».

💬 «С ним и Амрабатом мы действительно могли бы играть в хороший футбол».

💬 «Опять поражение на «Эмирейтс». Хейлунд должен был выйти в стартовом составе».

💬 «Хейлунд готов. В этом нет никаких сомнений. И он нам нужен. Невероятный потенциал, способный изменить правила игры. Его форма поражает».

А как вам дебют дорогостоящего новичка «дьволов»?

8 комментариев

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Nodir Shamaksudov
Хойлунд норм
+6
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UseR
Пост ради поста
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SashokPirozhok
Хёйлун хорош, но он ещё по сути не стал голевой машиной. Но посмотрим, что он в дальнейшем покажет. Даже если у него будет не получаться, это будет логично. Он еще молодой и неопытный. А вот когда тренер покупал кучу матёрых игроков, а толку 0, вот это печаль-беда
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romaroman26
Ответ Леонид Ботвинник
Может мне этот болельщик объяснить в каком месте особенно Рэшфорд выглядел огнеопасным ? Гол хорош, но на этом все.
а надо было 3 арсеналу забить, что вас требовательных лишь к мю порадовать
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Леонид Ботвинник
Ответ romaroman26
а надо было 3 арсеналу забить, что вас требовательных лишь к мю порадовать
Не аргумент. Рэшфорд играл вчера неважно. Как впрочем и все остальные . Сказывается отвратительная подготовка к сезону .
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