United Tweets
Блог

АПЛ не избежать пришествия шейха Джассима. Катарский миллиардер нашел себе новый клуб, после неудачи с «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тоттенхэм Тоттенхэм
Футбол Футбол

Шейх Джасим, как сообщается, нацелился на другой клуб Премьер-лиги, после новостей о том, что Глейзеры передумали продавать «Манчестер Юнайтед».

По слухам, катарец сделал пять заявок на приобретение «Юнайтед», причем самое последнее предложение достигало £5 млрд.

Тем не менее, американские владельцы, которым принадлежит 69% клуба, отказались от сделки, желая заработать еще больше.

Теперь же, как сообщает журналист ESPN Марк Огден, шейх Джасим переключит свое внимание на «Тоттенхэм Хотспур».

Подробной информации пока нет, но судя по всему, Катар скоро будет тесно связан с АПЛ.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Censormorum
Чего его спасать-то? Со времен Мойеса есть хоть один примечательный или запоминающийся аспект из жизни клуба? Ничего. Зацепиться не за что.
Хотя бы за это: «Эвертон» непрерывно играет в высшем дивизионе английского футбола с 1954 года и является одним из клубов-основателей Премьер-лиги в 1992 году.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Лучше Эвертон спасите, а то похоже что вылетят в шип в этом сезоне
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Censormorum
Я и говорю, в настоящем зацепиться не за что.
Мне достаточно того что все время что я смотрю АПЛ там был Эвертон, не хочу чтобы он вылетал.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Censormorum
Я и говорю, в настоящем зацепиться не за что.
прекрати
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахма Начоо
Евреи и арабы вместе это интересно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stanvixx
А как же "Джасим сдетствазаМЮ"? 😄
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Astella Guccio
Ого... В Тоттенхэм нет никаких финансовых проблем. С нынешним новым проектом не очень нуждаются в денежном мешке. Но, возможно, Шейх превратит Тоттенхэм в Ман Сити проект, как когда то начал Шейх Мансур 2008
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Глейзерам ещё долго будит сниться что они не продали МЮ за такую цену...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Censormorum
Ответ red hikkikomori
Лучше Эвертон спасите, а то похоже что вылетят в шип в этом сезоне
Чего его спасать-то? Со времен Мойеса есть хоть один примечательный или запоминающийся аспект из жизни клуба? Ничего. Зацепиться не за что.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Censormorum
Ответ red hikkikomori
Хотя бы за это: «Эвертон» непрерывно играет в высшем дивизионе английского футбола с 1954 года и является одним из клубов-основателей Премьер-лиги в 1992 году.
Я и говорю, в настоящем зацепиться не за что.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
neolol0
Ответ Censormorum
Чего его спасать-то? Со времен Мойеса есть хоть один примечательный или запоминающийся аспект из жизни клуба? Ничего. Зацепиться не за что.
Ну да, есть. Огромные бессмысленные трансферы и ещё футбол от Анчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий