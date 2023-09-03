12 комментариев

Шейх Джасим, как сообщается, нацелился на другой клуб Премьер-лиги, после новостей о том, что Глейзеры передумали продавать «Манчестер Юнайтед».

По слухам, катарец сделал пять заявок на приобретение «Юнайтед», причем самое последнее предложение достигало £5 млрд.

Тем не менее, американские владельцы, которым принадлежит 69% клуба, отказались от сделки, желая заработать еще больше.

Теперь же, как сообщает журналист ESPN Марк Огден, шейх Джасим переключит свое внимание на «Тоттенхэм Хотспур».

Подробной информации пока нет, но судя по всему, Катар скоро будет тесно связан с АПЛ.