23 комментария

Британское медиапространстово в огне – Глейзеры сняли «Манчестер Юнайтед» с продажи.

По данным The Daily Mail, Глейзеры требуют £10 млрд за «МЮ». Однако никто не готов предложить требуемую сумму.

Источник издания уверяет: «Семья Глейзеров – тертый калач. Они не будут обращать внимание на негативную реакцию фанатов».

Американские владельцы получали предложения в течение длительного периода времени, при этом шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф остались лишь двумя серьезными претендентами.

Катарский банкир хочет выкупить весь клуб, в то время как предложение британского миллиардера оставит Глейзерам миноритарную долю.

Источники, близкие к ситуации, утверждают, что оба участника торгов были разочарованы отношением нынешних владельцев, сделав несколько предложений, но так и не получив никаких дельных реакций, которые помогут достигнуть соглашения.

Сообщается, что клуб будет снова выставлен на продажу в 2025 году.

Владельцы надеются, что финансовые и «экологические» факторы могут привлечь больше участников торгов и получить больше предложений. Глейзеры надеются на более высокую цену благодаря увеличению доходов от телевизионных прав. Свою роль играет и будущий чемпионат мира, который должен привлечь внимание американских инвесторов.