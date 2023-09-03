23 комментария

⚡️⚡️⚡️ «Манчестер Юнайтед» снят с продажи. Глейзеры передумали продавать клуб 🤯
Британское медиапространстово в огне – Глейзеры сняли «Манчестер Юнайтед» с продажи.
По данным The Daily Mail, Глейзеры требуют £10 млрд за «МЮ». Однако никто не готов предложить требуемую сумму.
Источник издания уверяет: «Семья Глейзеров – тертый калач. Они не будут обращать внимание на негативную реакцию фанатов».
Американские владельцы получали предложения в течение длительного периода времени, при этом шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф остались лишь двумя серьезными претендентами.
Катарский банкир хочет выкупить весь клуб, в то время как предложение британского миллиардера оставит Глейзерам миноритарную долю.
Источники, близкие к ситуации, утверждают, что оба участника торгов были разочарованы отношением нынешних владельцев, сделав несколько предложений, но так и не получив никаких дельных реакций, которые помогут достигнуть соглашения.
Сообщается, что клуб будет снова выставлен на продажу в 2025 году.
Владельцы надеются, что финансовые и «экологические» факторы могут привлечь больше участников торгов и получить больше предложений. Глейзеры надеются на более высокую цену благодаря увеличению доходов от телевизионных прав. Свою роль играет и будущий чемпионат мира, который должен привлечь внимание американских инвесторов.
Раньше пели сказки что МЮ это бренд и все такое, и так действительно было, но когда команда на протяжении 10 лет не имеет громких успехов, она не может постоянно выезжать на былом имидже и популярности, от них ничего не остаётся и таких сумасшедших денег клуб не стоит даже близко
Даже, представим, купить Реал за такие деньги, окупится эта покупка явно не меньше чем через десять лет, а то и больше, но с манчестером ещё дольше и не факт, вот в чем прикол
Сейчас это максимально ненадежный актив за такие деньги, просто трэш