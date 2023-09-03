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⚡️⚡️⚡️ «Манчестер Юнайтед» снят с продажи. Глейзеры передумали продавать клуб 🤯

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Британское медиапространстово в огне – Глейзеры сняли «Манчестер Юнайтед» с продажи.

По данным The Daily Mail, Глейзеры требуют £10 млрд за «МЮ». Однако никто не готов предложить требуемую сумму.

Источник издания уверяет: «Семья Глейзеров – тертый калач. Они не будут обращать внимание на негативную реакцию фанатов».

Американские владельцы получали предложения в течение длительного периода времени, при этом шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф остались лишь двумя серьезными претендентами.

Катарский банкир хочет выкупить весь клуб, в то время как предложение британского миллиардера оставит Глейзерам миноритарную долю.

Источники, близкие к ситуации, утверждают, что оба участника торгов были разочарованы отношением нынешних владельцев, сделав несколько предложений, но так и не получив никаких дельных реакций, которые помогут достигнуть соглашения.

Сообщается, что клуб будет снова выставлен на продажу в 2025 году.

Владельцы надеются, что финансовые и «экологические» факторы могут привлечь больше участников торгов и получить больше предложений. Глейзеры надеются на более высокую цену благодаря увеличению доходов от телевизионных прав. Свою роль играет и будущий чемпионат мира, который должен привлечь внимание американских инвесторов.

23 комментария

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Руслан Батыров
Кто нибудь объяснил бы им что на тот свет с собой миллиарды не получится забрать, ненасытные
+24
-1
+23
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SopTecret
Ответ Руслан Батыров
Кто нибудь объяснил бы им что на тот свет с собой миллиарды не получится забрать, ненасытные
на том свете и объяснят
+11
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+11
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
фанаты МЮ, мне вас жаль
+10
-1
+9
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Ronin
Ответ Леонид Ботвинник
Да ладно.... Интересно, а на кого они должны быть похожи с фамилией Глейзер ? )))
и именами типа Авраам
+5
0
+5
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Леонид Ботвинник
В приличном обществе за такие дела лицо бьют . Чисто кидалово.
+2
0
+2
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Леонид Ботвинник
Ответ BaldFraud
А я ведь их толком даже не видел. Реально очень на евреев похожи)
Да ладно.... Интересно, а на кого они должны быть похожи с фамилией Глейзер ? )))
+2
0
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Ivan Chelsea
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Ответ Erakha
Новым владельцам чтобы вернуть вложенные 10 млрд сколько лет должны ждать? Кому будет выгодно такое вложение средств? Об этом эти евреи думают вообще?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
of course, they don’t want to sale, its so simple!
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Леонид Ботвинник
Ответ Ivan Chelsea
Shut up, Jewish people very smart!
Это ты на иврит перешёл ? ))
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Be_Cos
Собаки на сене. 10 млрд. $ всё равно никто не даст, абсолютно не реалистичная сумма
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BaldFraud
А я ведь их толком даже не видел. Реально очень на евреев похожи)
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Zhanik M
Бойкот на посещение матчей и если фанаты выйдут на митинг, быть может, что то получится изменить, хотя этим янки на всех по....ю!
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Subarict
сволочи....
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Dm Kznts
невозможно игнорить фанатов
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Alisher Buranov
Блин они уже все в годах, сегодня завтра помрут и без денег и без клуба останутся
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Максим Черкашин
Ответ Руслан Батыров
Кто нибудь объяснил бы им что на тот свет с собой миллиарды не получится забрать, ненасытные
Ситуация в Манчестере. Клуб принадлежал главе семейства. Он умер, а акции клуба разделил между всеми детьми. Одни дети хотели продать клуб, другая часть семьи против.:((((
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Алексей Шурпач
Ответ Руслан Батыров
Кто нибудь объяснил бы им что на тот свет с собой миллиарды не получится забрать, ненасытные
Ну они и не продают, денег у них хватает:)
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Руслан Батыров
Ответ Алексей Шурпач
Ну они и не продают, денег у них хватает:)
Я к тому что они же считают что 6 недостаточно , как будто туда с собой унесут.
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Александр Опёнышев
10 лярдов за это убожество
Раньше пели сказки что МЮ это бренд и все такое, и так действительно было, но когда команда на протяжении 10 лет не имеет громких успехов, она не может постоянно выезжать на былом имидже и популярности, от них ничего не остаётся и таких сумасшедших денег клуб не стоит даже близко
Даже, представим, купить Реал за такие деньги, окупится эта покупка явно не меньше чем через десять лет, а то и больше, но с манчестером ещё дольше и не факт, вот в чем прикол
Сейчас это максимально ненадежный актив за такие деньги, просто трэш
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Erakha
Новым владельцам чтобы вернуть вложенные 10 млрд сколько лет должны ждать? Кому будет выгодно такое вложение средств? Об этом эти евреи думают вообще?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Ivan Chelsea
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Ответ Леонид Ботвинник
Да ладно.... Интересно, а на кого они должны быть похожи с фамилией Глейзер ? )))
Shut up, Jewish people very smart!
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Ivan Chelsea
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Леонид Ботвинник
Это ты на иврит перешёл ? ))
Less need to drink bro
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