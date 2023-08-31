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«Заставь себя». Безработный Давид Де Хеа продолжает тренировки📹

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился видео с тренировки: испанец поддерживает себя в форме, но пока остается без команды.

32-летний вратарь покинул «Олд Траффорд» в прошлом месяце после 12 лет в клубе.

И, несмотря на то, что в прошлом году он получил награду «Золотая перчатка» Премьер-лиги, легенда «Манчестер Юнайтед» так и не нашел себе новую команду.

Ходили слухи о переходе Де Хеа в «Реал Мадрид» после травмы Тибо Куртуа, но испанцы взяли в аренду Кепу Аррисабалагу из «Челси».

Затем Де Хеа вел переговоры с чемпионом Германии «Баварией» и, казалось, был готов заключить соглашение. Но тренер Томас Тухель был против, поддержав Мануэля Нойера.

Де Хеа поделился в социальных сетях видео, на котором он занимается на тренировочном поле. Вратарь уделил время работе ног в баскетбольной майке Кевина Дюранта.

Давид подписал видео: «Работай усердно. Заставь себя».

6 комментариев

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Ten Hug
Завершение карьеры ?)
+3
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Magnus the Red
Давид, конечно, легенда по сроку давности и лет 7-8 назад входил в топ 3 киперов мира, но почему-то никто его не подписал. Ни арабы, ни млс, ни какой-нибудь амбициозный европейский клуб. Думаю, что персофаны смогут привести объективные доводы и аргументы по этому поводу.
+4
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ДедаДома.нет
Верните давидушку!
+9
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+2
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Vinsente!
Очень странно, вратарь ведь хороший, неужели у него такие аппетиты по ЗП что он никому не нужен?
Если кто-нибудь знает, по регламенту вроде можно свободного агента после закрытия ТО заявлять?
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Shishmakov Alexey
Ответ Vinsente!
Очень странно, вратарь ведь хороший, неужели у него такие аппетиты по ЗП что он никому не нужен? Если кто-нибудь знает, по регламенту вроде можно свободного агента после закрытия ТО заявлять?
Верно, свободного агента можно в любой момент, хоть посреди сезона, подписать. Договорился по з/п и сроку, дал подписной бонус и готово:)
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pichevique
Ответ Vinsente!
Очень странно, вратарь ведь хороший, неужели у него такие аппетиты по ЗП что он никому не нужен? Если кто-нибудь знает, по регламенту вроде можно свободного агента после закрытия ТО заявлять?
да, но допустим без права играть в ЛЧ до зимы
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