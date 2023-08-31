Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился видео с тренировки: испанец поддерживает себя в форме, но пока остается без команды.

32-летний вратарь покинул «Олд Траффорд» в прошлом месяце после 12 лет в клубе.

И, несмотря на то, что в прошлом году он получил награду «Золотая перчатка» Премьер-лиги, легенда «Манчестер Юнайтед» так и не нашел себе новую команду.

Ходили слухи о переходе Де Хеа в «Реал Мадрид» после травмы Тибо Куртуа, но испанцы взяли в аренду Кепу Аррисабалагу из «Челси».

Затем Де Хеа вел переговоры с чемпионом Германии «Баварией» и, казалось, был готов заключить соглашение. Но тренер Томас Тухель был против, поддержав Мануэля Нойера.

Де Хеа поделился в социальных сетях видео, на котором он занимается на тренировочном поле. Вратарь уделил время работе ног в баскетбольной майке Кевина Дюранта.

Давид подписал видео: «Работай усердно. Заставь себя».