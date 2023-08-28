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Он остается. «Юнайтед» сообщил «Вест Хэму», что Магуайр никуда не уйдет

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Нужен Тен Хагу.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес был готов вернуться к кандидатуре защитника «МЮ» Харри Магуайра. Две недели назад лондонская команда сделала предложение 30 млн фунтов, но оно было отклонено. По данным The Times, сейчас же Мойесу сообщили, что Магуайр остается в клубе, так как из-за травм у «МЮ» возникли проблемы в обороне.

Кроме того возможная сделка осложнилась тем фактом, что в Лондон приехал Константинос Мавропанос из «Штутгарта». За него заплатили 17 млн фунтов.

В течение лета «Юнайтед» утверждал, что не собирается выдавливать из клуба 30-летнего Магуайра. Более того подчеркивалось, что Эрик тен Хаг был бы рад, если бы он остался. При этом тренер не использовал игрока даже тогда, когда Рафаэль Варан почувствовал дискомфорт и был заменен.

Пока неизвестно, на какой срок выбыл Варан. Кроме этого команде приходится обходиться без Люка Шоу.

Переход Магуайра сорвался после того, как он провел переговоры с «Юнайтед» о выплате около 5,2 млн фунтов для покрытия дефицита зарплаты. «Вест Хэм» предлагал 120 тысяч фунтов в неделю, что меньше, чем 170 тысяч, которые он получает сейчас.

В то время источник, близкий к Магуайру, сказал: «Харри уважает «Вест Хэм» и Дэвида Мойеса, но, честно говоря, между Харри и «Вест Хэмом» никогда не было соглашения. Процесс был на менее продвинутой стадии, чем это изображалось в СМИ. Например, Харри ни разу не разговаривал с Дэвидом Мойесом. Он продолжает оставаться в «Юнайтед», любит клуб и верит, что получит много возможностей для игры в этом сезоне».

Сложилось мнение, что Магуайр, ставший самым дорогим защитником в мире после перехода в «Юнайтед» из «Лестера» в 2019 году, уйдет только в тот клуб, который сможет побороться за попадание в Лигу чемпионов.

2 комментария

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Ренат Губайдуллин
Самая радостная трансферная новость для фанов МЮ😂
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Haman
Harry Maguire your defense is terrifying! Lalalalalalalalalalalala — снова пропоют на Олд Траффорд :)
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