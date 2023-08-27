10 комментариев

Тен Хаг останется с «дьяволами» надолго. Клуб готовит для тренера новый контракт
Перестройка продолжится 👀
До конца года Эрик тен Хаг получит новый контракт, по условиям которого он останется на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» еще на четыре года, утверждает журналист The Mirror и Daily Star Харри Пратт.
Глейзеры дали зеленый свет на переговоры о продлении контракта, несмотря на то, что до сих пор неизвестно, кто будет управлять клубом в дальнейшем.
Нынешний контракт тен Хага истекает в июне 2025 года, но по обновленным условиям голландец будет возглавлять «красных дьяволов» до 2027 года. Руководство верит в Эрика, как и остальные потенциальные покупатели, поэтому было решено внести стабильность в вопрос руководства командой.
Нидерландский тренер также должен получить существенную прибавку к зарплате. На данный момент он зарабатывает около £9 миллионов, но эта сумма может быть увеличена до £14 миллионов.
Хорошие новости для манкунианцев?
Пусть как хотят возвращают Гринвуда, а не избавиться от него.
Работы там много. А не спешить продливать тренера. Продлить его всегда успеем. Как буд то они там большое дело делают-продлевают. О неустойки не думают никто. Я сам верю пока что в Тен Хага, уважаем, ждём. Но рановато.
Короче руководство сами полный неликвид. СВалите глейзеры позорные.