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Тен Хаг останется с «дьяволами» надолго. Клуб готовит для тренера новый контракт

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Перестройка продолжится 👀

До конца года Эрик тен Хаг получит новый контракт, по условиям которого он останется на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» еще на четыре года, утверждает журналист The Mirror и Daily Star Харри Пратт.

Глейзеры дали зеленый свет на переговоры о продлении контракта, несмотря на то, что до сих пор неизвестно, кто будет управлять клубом в дальнейшем.

Нынешний контракт тен Хага истекает в июне 2025 года, но по обновленным условиям голландец будет возглавлять «красных дьяволов» до 2027 года. Руководство верит в Эрика, как и остальные потенциальные покупатели, поэтому было решено внести стабильность в вопрос руководства командой.

Нидерландский тренер также должен получить существенную прибавку к зарплате. На данный момент он зарабатывает около £9 миллионов, но эта сумма может быть увеличена до £14 миллионов.

Хорошие новости для манкунианцев?

10 комментариев

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Руслан
Рано это, совсем не важное дело пока что. Занимаются тем чем не нужно совсем руководство нажравшийся. Чем надо заниматься не занимаются. 1)-Пусть находят покупателей на неликвид,магуайр, мактом марсьяля.
Пусть как хотят возвращают Гринвуда, а не избавиться от него.
Работы там много. А не спешить продливать тренера. Продлить его всегда успеем. Как буд то они там большое дело делают-продлевают. О неустойки не думают никто. Я сам верю пока что в Тен Хага, уважаем, ждём. Но рановато.
Короче руководство сами полный неликвид. СВалите глейзеры позорные.
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Dm Kznts
Ответ Waititi
новый контракт в АПЛ совсем ничего не решает.
размер неустойки
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Джон Харпер
Лучше бы Глейзеры свалили.
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Waititi
новый контракт в АПЛ совсем ничего не решает.
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Dm Kznts
катари это не переживёт ))
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Артем Горлов
есть ощущение,что пока остаются Глейзеры и под ними соответствующий менеджмент, то роль тренера будет вторична
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Someone from Internet
Т.е. ситуация с Сольскяером их ничему не научила?
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