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«Вест Хэм» вернулся к переговорам с «МЮ» по трансферу Харри Магуайра. До закрытия трансферного окна осталось пять дней

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The Sun сообщает, что «Вест Хэм» вернулся к переговорам о переходе Харри Магуайра.

Молотобойцы готовы предложить «Юнайтед» больше денег, чем предлагали изначально. Тем не менее, в настоящее время они далеко от сделку.

West Ham restart Maguire talks (reliability: 3 stars)

«Вест Хэм» был близок к подписанию Магуайра в начале августа, но клуб отказался ждать, пока бывший капитан уладит с командой финансовой вопрос. В итоге они подписали защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса.

Напомним, что контракт Магуайра с манкунианцами истекает в 2025 году. Его зарплата составляет £8,5 млн в год.

1 комментарий

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Dm Kznts
не уверен что ТХ его отпустит после травмы Шо.
Да и с Вараном не всё ясно.
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