«Вест Хэм» вернулся к переговорам с «МЮ» по трансферу Харри Магуайра. До закрытия трансферного окна осталось пять дней
The Sun сообщает, что «Вест Хэм» вернулся к переговорам о переходе Харри Магуайра.
Молотобойцы готовы предложить «Юнайтед» больше денег, чем предлагали изначально. Тем не менее, в настоящее время они далеко от сделку.
«Вест Хэм» был близок к подписанию Магуайра в начале августа, но клуб отказался ждать, пока бывший капитан уладит с командой финансовой вопрос. В итоге они подписали защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса.
Напомним, что контракт Магуайра с манкунианцами истекает в 2025 году. Его зарплата составляет £8,5 млн в год.
Да и с Вараном не всё ясно.