The Sun сообщает, что «Вест Хэм» вернулся к переговорам о переходе Харри Магуайра.

Молотобойцы готовы предложить «Юнайтед» больше денег, чем предлагали изначально. Тем не менее, в настоящее время они далеко от сделку.

«Вест Хэм» был близок к подписанию Магуайра в начале августа, но клуб отказался ждать, пока бывший капитан уладит с командой финансовой вопрос. В итоге они подписали защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса.

Напомним, что контракт Магуайра с манкунианцами истекает в 2025 году. Его зарплата составляет £8,5 млн в год.