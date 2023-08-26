9 комментариев

Ну зачем так, Маркус?

Матч «Юнайтед» — «Ноттингем Форрест» был полон страстей. Команда тен Хага пропустила два мяча в первые четыре минуты, но манкунианцы не могли допустить поражения перед своими фанатами на «Олд Траффорд».

Огромными усилиями они вышли вперед к 76-й минуте: забили Эриксен, Каземиро и Фернандеш. При этом Рэшфорд поучаствовал в каждом из этих голов, отдав ассист на датчанина, предголевую в голе бразильского опорника и заработал пенальти, который реализовал Бруну.

Но в этом матче Маркус отличился не только героическими поступками. На 82-й минуте он разозлился после сорванной атаки и решил выместить свою злость, запулив мяч прямо в голову болбою.

По жесту парня понятно, что он точно не ожидал такого от звездного нападающего.

Не похоже, что Маркус сделал это нарочно, но уж извиниться точно бы не помешало. За свою выходку англичанин моментально получил предупреждение от рефери, так что в последующих матчах ему нужно внимательнее следить за своим поведением.