United Tweets
Блог

Рэшфорд немного психанул. От злости пнул мяч в болбоя и заработал желтую карточку 😡

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Ну зачем так, Маркус?

Матч «Юнайтед» — «Ноттингем Форрест» был полон страстей. Команда тен Хага пропустила два мяча в первые четыре минуты, но манкунианцы не могли допустить поражения перед своими фанатами на «Олд Траффорд».

Огромными усилиями они вышли вперед к 76-й минуте: забили Эриксен, Каземиро и Фернандеш. При этом Рэшфорд поучаствовал в каждом из этих голов, отдав ассист на датчанина, предголевую в голе бразильского опорника и заработал пенальти, который реализовал Бруну.

Но в этом матче Маркус отличился не только героическими поступками. На 82-й минуте он разозлился после сорванной атаки и решил выместить свою злость, запулив мяч прямо в голову болбою.

По жесту парня понятно, что он точно не ожидал такого от звездного нападающего.

Не похоже, что Маркус сделал это нарочно, но уж извиниться точно бы не помешало. За свою выходку англичанин моментально получил предупреждение от рефери, так что в последующих матчах ему нужно внимательнее следить за своим поведением.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахма Начоо
В этом эпизоде игрок Ноттингема пнул своего же игрока и получил штрафной, интересно если Рэшфорд ударит Марсика в штрафной пенальти назначат?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
Ответ red manchester
Рашфод кроме асиста ничего не показал
кроме ассиста, зароботал пенальти, увидел и отдал точнейший пас на Бруно который ассистировал Каземиро, что еще нужно? он не Холланд который играет ЦН он фланговый игрок
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Мало что получается в игре,от седого и психоз. А так пацана жаль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Фолин
Ответ Hella black
Мало что получается в игре,от седого и психоз. А так пацана жаль
Да игра всей команды полный дрек. Арсенал и браитон нас раком поставят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red manchester
Рашфод кроме асиста ничего не показал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
за то получит футболку)) он не специально пнул в болбоя, только неадекваты увидят тут аля Азар))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Answer1
Справедливости ради нарушения с его стороны там не было, соперники сами столкнулись и Рэш должен был выходить на свободное пространство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manas Zhumadilov
мяч целый?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ red manchester
Рашфод кроме асиста ничего не показал
ну почему?
как раз в этом матче претензий к нему мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий