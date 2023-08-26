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«Не выпускайте Антони»: болельщики «Юнайтед» назвали состав на матч с «Ноттингем Форест»

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» будут надеяться вернуться на победный путь, когда в субботу, 26 августа, они встретятся с «Ноттингем Форест» на «Олд Траффорд».

У «красных дьяволов» сейчас небольшой кризис из-за травм: такие игроки, как Люк Шоу, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд, выбыли из игры. Что думают фанаты по составу?

«Пелльистри вместо Антони».

«Не выпускайте Антони, лучше Пелльистри».

«Гарначо не должен начинать матч, он хорош для второго тайма».

«Фернандеш и Эриксен в старте».

Учитывая это, становится совершенно ясно, что многие болельщики не хотят, чтобы Антони вышел в стартовом составе.

 

6 комментариев

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Muni Klar
ужасная трансферная политика у нас, потратили 200 млн а играем с теми же игроками что в прошлом сезоне (( Антони никакущий жалко становится на него смотреть когда он хочет кого-то обвести
+4
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+4
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red hikkikomori
да все адекватные болельщики не хотят видеть Антони на поле. Все говорят что Тен Хаг брал его под изоляции, но под изоляции берут игроков способных обыграть 1 в 1, а он этого не умеет
+1
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Dm Kznts
Спиннер это игрок на 40-50 млн макс.
это жуткий косяк мерто что он его за 100 взял
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c0ncistad0r
ну и правильно пишут: у Антони есть занятие - снимать автобиографию, пусть ей и занимается, раз уж в футбол не получается играть
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Rule1
Ответ Muni Klar
ужасная трансферная политика у нас, потратили 200 млн а играем с теми же игроками что в прошлом сезоне (( Антони никакущий жалко становится на него смотреть когда он хочет кого-то обвести
Антони в этом точно не обвинишь,средний игрок,ему тяжело прыгать выше головы. Кто его советовал,просматривал и 100 мультов отчехлил с того и спрос. В Аяксе не дурно же смотрелся
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Андрей
Ответ Rule1
Антони в этом точно не обвинишь,средний игрок,ему тяжело прыгать выше головы. Кто его советовал,просматривал и 100 мультов отчехлил с того и спрос. В Аяксе не дурно же смотрелся
ЭТо точно! АНТОНИ ЭТО НЕ ДЛЯ МЮ! ОН ПУСТОЙ КАК БАРАБАН! ОДИН В ОДИН ПРОСТО ШЛЯПА!
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