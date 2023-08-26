Болельщики «Манчестер Юнайтед» будут надеяться вернуться на победный путь, когда в субботу, 26 августа, они встретятся с «Ноттингем Форест» на «Олд Траффорд».

У «красных дьяволов» сейчас небольшой кризис из-за травм: такие игроки, как Люк Шоу, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд, выбыли из игры. Что думают фанаты по составу?

«Пелльистри вместо Антони».

«Не выпускайте Антони, лучше Пелльистри».

«Гарначо не должен начинать матч, он хорош для второго тайма».

«Фернандеш и Эриксен в старте».

Учитывая это, становится совершенно ясно, что многие болельщики не хотят, чтобы Антони вышел в стартовом составе.