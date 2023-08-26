«Не выпускайте Антони»: болельщики «Юнайтед» назвали состав на матч с «Ноттингем Форест»
Болельщики «Манчестер Юнайтед» будут надеяться вернуться на победный путь, когда в субботу, 26 августа, они встретятся с «Ноттингем Форест» на «Олд Траффорд».
У «красных дьяволов» сейчас небольшой кризис из-за травм: такие игроки, как Люк Шоу, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд, выбыли из игры. Что думают фанаты по составу?
«Пелльистри вместо Антони».
«Не выпускайте Антони, лучше Пелльистри».
«Гарначо не должен начинать матч, он хорош для второго тайма».
«Фернандеш и Эриксен в старте».
Учитывая это, становится совершенно ясно, что многие болельщики не хотят, чтобы Антони вышел в стартовом составе.
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