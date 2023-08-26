United Tweets
Блог

«Ему придется ускориться, потому что для нас просто «хорошо» - недостаточно»: Тен Хаг мотивирует Антони

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Он хорошо провел предсезонную подготовку, забил несколько голов», — сказал Эрик тен Хаг, когда его спросили о трудном начале сезона для Антони за «Манчестер Юнайтед».

«Чаще всего он оказывается в ситуациях, когда представляет угрозу для соперника, и в ключевые моменты находится там, где должен быть. 

В предсезонке он забил два гола и сделал одну результативную передачу, так что я думаю, что он движется в правильном направлении. Теперь ему придется ускориться, потому что для нас просто «хорошо» - недостаточно. Он не должен расстраиваться», — добавил он.

Антони подвергся резкой критике за его неудовлетворительную игру в первых двух играх Премьер-лиги.

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Озил, озю и буду озить
Еще быстрее крутиться вестибулярка не вывезет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий