«Он хорошо провел предсезонную подготовку, забил несколько голов», — сказал Эрик тен Хаг, когда его спросили о трудном начале сезона для Антони за «Манчестер Юнайтед».

«Чаще всего он оказывается в ситуациях, когда представляет угрозу для соперника, и в ключевые моменты находится там, где должен быть.

В предсезонке он забил два гола и сделал одну результативную передачу, так что я думаю, что он движется в правильном направлении. Теперь ему придется ускориться, потому что для нас просто «хорошо» - недостаточно. Он не должен расстраиваться», — добавил он.

Антони подвергся резкой критике за его неудовлетворительную игру в первых двух играх Премьер-лиги.