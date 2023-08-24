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Придется подождать. Тен Хаг дал обновления по состоянию Хейлунда

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Все еще не дебютировал за «МЮ».

Выступая перед журналистами в преддверии матча с «Ноттингем Форест», Эрик тен Хаг подтвердил, что датский новичок клуба пока еще не готов.

«Нет, Расмус Хейлунд не сможет сыграть завтра. Он находится рядом с нами. Сегодня впервые принял участие в тренировке команды, и на следующей неделе мы ожидаем, что он проведет полную неделю тренировок, так что он будет рядом с командой».

В начале августа датчанин стал игроком «Юнайтед», перейдя из «Аталанты» за 64 млн фунтов.

Дебют 20-летнего форварда может состояться в воскресенье, 3 сентября, когда «красные дьяволы» в АПЛ сыграют с «Арсеналом».

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