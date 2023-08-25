На пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом» Эрик тен Хаг отказался комментировать решение клуба по Мэйсону Гринвуду.

Когда ему первый раз задали вопрос на эту тему, голландец сказал: «Слушайте, мы с нашей командой не там, где хотим быть, у меня много работы, и я много концентрируюсь на своих игроках».

«Я готов говорить только о нашей игре, нашем составе, о том где нам нужно совершенствоваться. Очевидно, что нам нужно совершенствоваться. Я должен приложить все усилия, чтобы заставить команду выступать на должном уровне. Я сосредоточен на нынешнем составе».

«Еще раз, фанаты «Манчестер Юнайтед» ожидают победы, и я несу за это ответственность, и я должен приложить все свои усилия и всю свою концентрацию, чтобы заставить команду играть лучше, чем сейчас».

Когда другой репортер снова поднял тему Гринвуда, Тен Хаг повторил свою точку зрения: «Я сосредоточен на текущем составе и доступных игроках».

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что Гринвуд покинет клуб этим летом после проведения внутреннего расследования обвинений в изнасиловании и нападении, последний раз Мэйсон играл за клуб в январе 2022 года.