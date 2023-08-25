Журналисты дважды спросили Тен Хага о Мэйсоне Гринвуде – вот, что он ответил
На пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом» Эрик тен Хаг отказался комментировать решение клуба по Мэйсону Гринвуду.
Когда ему первый раз задали вопрос на эту тему, голландец сказал: «Слушайте, мы с нашей командой не там, где хотим быть, у меня много работы, и я много концентрируюсь на своих игроках».
«Я готов говорить только о нашей игре, нашем составе, о том где нам нужно совершенствоваться. Очевидно, что нам нужно совершенствоваться. Я должен приложить все усилия, чтобы заставить команду выступать на должном уровне. Я сосредоточен на нынешнем составе».
«Еще раз, фанаты «Манчестер Юнайтед» ожидают победы, и я несу за это ответственность, и я должен приложить все свои усилия и всю свою концентрацию, чтобы заставить команду играть лучше, чем сейчас».
Когда другой репортер снова поднял тему Гринвуда, Тен Хаг повторил свою точку зрения: «Я сосредоточен на текущем составе и доступных игроках».
«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что Гринвуд покинет клуб этим летом после проведения внутреннего расследования обвинений в изнасиловании и нападении, последний раз Мэйсон играл за клуб в январе 2022 года.
Это топ клуб, а не детско юношеская школа. Палмер забил в двух суперкубках, но Пеп его спокойно продает и на его место покупает более дорогого бельгийца. И это норм.
Даст стратегия тен Хага или не даст результат это увидим со временем, но требовать от тренера топ клуба, чтобы он выигрывал трофеи за счет игроков академии это совсем бред.