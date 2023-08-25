17 комментариев

Обновление по ситуации с Магуайром: предложений от других клубов нет, защитник требует в 2 раза больше денег за уход
Похоже, Харри остается.
В «Манчестер Юнайтед» сильно сомневаются, что трансфера Харри Магуайра возможен этим летом после того, как его переход за 30 миллионов фунтов стерлингов в «Вест Хэм» сорвался.
Защитник сборной Англии отклонил предложение «Юнайтед» о выплате 6 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта и, как предполагается, хочет получить около 12 миллионов фунтов за то, чтобы покинуть клуб, сообщает ManUtdMEN.
Ранее по информации ESPN, тренер Эрик тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе.
Это во-первых.
А во-вторых, ты вот пишешь менеджмент плохой ути-пути, игрокам дают много власти , нужно исправляться, а потом такой – дайте Магуайру всё что он хочет😂 у тебя в нарисованном мозгу ничего не щелкает а этот момент?)
пусть протирает штаны на лавке