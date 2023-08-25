17 комментариев

Похоже, Харри остается.

В «Манчестер Юнайтед» сильно сомневаются, что трансфера Харри Магуайра возможен этим летом после того, как его переход за 30 миллионов фунтов стерлингов в «Вест Хэм» сорвался.

Защитник сборной Англии отклонил предложение «Юнайтед» о выплате 6 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта и, как предполагается, хочет получить около 12 миллионов фунтов за то, чтобы покинуть клуб, сообщает ManUtdMEN.

Ранее по информации ESPN, тренер Эрик тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе.