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Обновление по ситуации с Магуайром: предложений от других клубов нет, защитник требует в 2 раза больше денег за уход

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Похоже, Харри остается.

В «Манчестер Юнайтед» сильно сомневаются, что трансфера Харри Магуайра возможен этим летом после того, как его переход за 30 миллионов фунтов стерлингов в «Вест Хэм» сорвался.

Защитник сборной Англии отклонил предложение «Юнайтед» о выплате 6 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта и, как предполагается, хочет получить около 12 миллионов фунтов за то, чтобы покинуть клуб, сообщает ManUtdMEN.

Ранее по информации ESPN, тренер Эрик тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе.

17 комментариев

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Мовлид Байсалуев
Ответ Джон Харпер
Умно конечно менеджмент МЮ делает,вешая всех собак на Харри отвлекая болельщиков от более серьезных проблем,похожее было с Кринжем.7Хаг и его дебильные покупки,никакущая игра.Продажа одного Магуайра ничего не изменила бы.
Тен Хаг со своими покупками выиграл КЛ и занял 3 место в АПЛ своём первом сезоне
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Ksandvankneshas
Ответ Джон Харпер
Это Вам 🧠.)Разница в зп как было с Уэйном Руни когда его отдали к Ирискам.Понятно или разжевать?
Разница зарплат? Харрик 15 лям хочет, это практически вся зп за 2 года.
Это во-первых.
А во-вторых, ты вот пишешь менеджмент плохой ути-пути, игрокам дают много власти , нужно исправляться, а потом такой – дайте Магуайру всё что он хочет😂 у тебя в нарисованном мозгу ничего не щелкает а этот момент?)
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Dm Kznts
шантажист.
пусть протирает штаны на лавке
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Wekil Halylow
нужно было отпустить тогда хотяби 18 миллион заработалиби а тепер каждый год 12 миллион на зп уйдёт
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Cheldon
Поэтому все "урождённые британцы", то есть невзирая на расовою принадлежность, но имеющие британский менталитет - рождённые, выросшие, воспитанные в местных традициях на ОСТРОВЕ, так "не равнодушно" дышат к Магуайру. Нам, сторонним наблюдателям, это "понятно не до конца", но "настоящим бритишам" его отношение и поведение к "делу" понятно. Вспомним хоть греческий остров, где он отпирался от надоедливых гречишек-полисменов словами, примерно так:"Отвалите на х..ер обормоты. Я - БРИТАНЕЦ, И КАПИТАН. ВОТ вам МАНИ. ГОУ ХОМ обормоты". Психология пиратов - после НАС хоть потоп. Капитализм, и ничего личного.
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Валерий Фолин
Ответ Premier SV
конечно есть место в составе! на скамейке!
Место на кухне в углу для холодильника
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Ksandvankneshas
Ответ Джон Харпер
Умно конечно менеджмент МЮ делает,вешая всех собак на Харри отвлекая болельщиков от более серьезных проблем,похожее было с Кринжем.7Хаг и его дебильные покупки,никакущая игра.Продажа одного Магуайра ничего не изменила бы.
Причём тут собаки? Игрок не подходит под футбол тренера, но ему дают шанс : тем не менее он им не пользуется и быстро становится 5-м выбором на позицию и играет по праздникам. Логично, что после этого его хотят продать, так как это казалось бы выгодно всем, но Харри вдруг начинает денег требовать за то чтоб он куда-то перешёл и закономерно получает за это лучи добра.
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Джон Харпер
Ответ Мовлид Байсалуев
Тен Хаг со своими покупками выиграл КЛ и занял 3 место в АПЛ своём первом сезоне
Знаешь дос я очень хочу ошибиться на счет Мистера 7 Хага,но думаю 0 7 были не последними.В первый сезон говоришь,так к готовому составу добавили топ опорника которого не хватало ОГС а КАЛ нам подарил МС,будем честны ни слей они матч Сотону нам был бы писец.Единственное уважаю его за проводы Давидушки и Криша но долго ли его будут терпеть игроки?Руководство и болельщики сами виноваты то что имеют сейчас давая игрокам много власти и ни во что не ставя авторитет тренера.
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Dm Kznts
Ответ Джон Харпер
Знаешь дос я очень хочу ошибиться на счет Мистера 7 Хага,но думаю 0 7 были не последними.В первый сезон говоришь,так к готовому составу добавили топ опорника которого не хватало ОГС а КАЛ нам подарил МС,будем честны ни слей они матч Сотону нам был бы писец.Единственное уважаю его за проводы Давидушки и Криша но долго ли его будут терпеть игроки?Руководство и болельщики сами виноваты то что имеют сейчас давая игрокам много власти и ни во что не ставя авторитет тренера.
надо главную проблему решать а не эту.
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Ksandvankneshas
Ответ Джон Харпер
Так он в этом виноват?Платите не устойку и свободен. МЮ же не ФК Рычаг а посыл мой был таков что менеджмент гуано и ничего не изменится,Вы не поняли и с пеной у рта начали доказывать какой Мистер Хаг крутой и ему не подходит Мага по стилю.
Какую неустойку, ты чё куришь?😂 С ним же не контракт разрывают в одностороннем порядке
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Джон Харпер
Ответ Ksandvankneshas
Какую неустойку, ты чё куришь?😂 С ним же не контракт разрывают в одностороннем порядке
Это Вам 🧠.)Разница в зп как было с Уэйном Руни когда его отдали к Ирискам.Понятно или разжевать?
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